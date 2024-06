Putin posa condicions a un alto el foc que Kíiv i l'OTAN rebutgen

El president rus, Vladímir Putin, va assegurar ahir que ordenarà un alto el foc si Ucraïna accedeix a retirar les seues tropes de les quatre regions annexionades per Moscou a l’est i sud del país, i renuncia als seus plans d’ingressar a l’OTAN. Aquesta oferta ja ha estat rebutjada per Kíiv i l’OTAN, que ahir van llançar durs retrets al cap del Kremlin. Concretament, Putin va exigir a Ucraïna retirar-se de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia. “Tan aviat com Kíiv anunciï que està disposada a adoptar aquesta decisió i iniciï una retirada real de les tropes d’aquestes regions, i també comuniqui oficialment la seua renúncia als plans a ingressar a l’OTAN, serà impartida immediatament per part nostra l’ordre de cessar el foc i començar negociacions”, va assegurar davant la plana major del ministeri d’Exteriors rus.

Putin, que va avisar que la seua oferta té data de caducitat i no pretén ni “una treva provisional” ni la “congelació del conflicte”, va fer aquestes declaracions en vigílies de la cimera sobre la pau a Ucraïna, que se celebra aquest cap de setmana a Suïssa i en la qual no participa Moscou.D’altra banda, el cap del Kremlin, que va advertir que el món s’atansa al “punt de no retorn” per culpa de l’“egoisme d’Occident”, va titllar de “robatori” la congelació dels actius russos acordada dijous pels països que integren el G7.Les autoritats de Kíiv van rebutjar la proposta de Putin, i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va desdenyar el nou “ultimàtum” del Kremlin com a part de la “nova onada del nazisme rus”. El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va assegurar que la proposta del president rus no és una iniciativa de pau, sinó de “més agressió”, i va afirmar que no està feta “de bona fe”. D’altra banda, els membres de l’Aliança van acordar un pla per llançar una missió d’assistència i entrenament a Ucraïna amb la qual entrenarà soldats ucraïnesos, a més de coordinar l’entrega d’armes a través de centres logístics que jugaran també una part important en la reparació dels equips que envien els aliats.Mentrestant, els països de la UE van acordar iniciar negociacions per a l’adhesió d’Ucraïna i Moldàvia el 25 de juny.

Meloni aconsegueix ‘ometre’ el dret a l’avortament de la declaració del G7

Els líders del G7 van concloure ahir la cimera a la localitat italiana de Bari, en la qual la primera ministra d’Itàlia, la ultradretana Giorgia Meloni, va aconseguir evitar que el comunicat final inclogui mencions explícites al dret a l’avortament. Això es va convertir en el principal punt de fricció de la cimera, en què els líders de les set democràcies més avançades del món van acordar mantenir el suport a Ucraïna. A més, van amenaçar l’Iran amb “mesures noves i importants” si continua donant suport a Rússia en la guerra d’Ucraïna amb míssils balístics i una altra tecnologia, i van expressar preocupació sobre les pràctiques comercials “injustes” de la Xina.