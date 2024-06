Macron busca parar els 'ultres' retirant-se de 65 llistes electorals

El primer ministre de França, Gabriel Attal, aspirant a la reelecció en les eleccions legislatives anticipades que arrancaran el 30 de juny, va confirmar ahir que la llista Renaixement, aliada d’Emmanuel Macron, no presentarà candidatures en unes 65 circumscripcions on considera que no té opcions per frenar l’avenç dels “extrems”.

Attal va assenyalar que “hi ha tres opcions”, amb Renaixement com a via centrista davant l’aliança de dretes que encapçal’Agrupació Nacional i el Nou Front Popular d’esquerres, integrat entre altres pel Partit Socialista i La França Insumisa.Aquest pragmatisme es traduirà que Renaixement no tindrà candidats propis en diverses desenes de les 577 circumscripcions, entre les quals aquella en què es presentarà l’expresident socialista François Hollande, encara que en aquest cas per donar suport a la llista dels Republicans.Mentrestant, la Fiscalia gal·la ha obert una investigació al líder dels Republicans, Eric Ciotti, per presumpta desviació de fons públics.