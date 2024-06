La fiscalia demana al Suprem l’amnistia per l’1-O i el Tsunami i que s’aixequin les ordres de detenció

detail.info.publicated acn

La fiscalia ha demanat aquest dimecres al Tribunal Suprem l’amnistia per als líders independentistes que compleixen condemna o estan investigats en la causa de l’1-O i per als dos investigats al mateix tribunal pel ‘cas Tsunami Democràtic’, Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg. A més, ha demanat que s’aixequin totes les mesures cautelars vigents, com les ordres de detenció pels polítics exiliats. Per al ministeri públic ni la malversació de l’1-O ni el suposat terrorisme del Tsunami no queden exclosos de l’amnistia. En tres escrits, es demana la finalització de les causes per a un total de deu polítics independentistes.

En l’escrit a la sala penal que va jutjar i condemnar diversos membres del Govern de Carles Puigdemont, la tinent fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, i el fiscal de sala en cap del penal, Joaquín Sánchez-Covisa, demanen que es declari extingida la responsabilitat criminal, i per tant la pena d’inhabilitació encara pendent i les responsabilitats civils i comptables, per a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa pels delictes de desobediència i malversació, així com els seus antecedents penals.

El delicte de desobediència ja va ser indultat i no comporta presó, però sí inhabilitació per a càrrec públic, mentre que la malversació comporta presó, a més d’inhabilitació. No hi ha cap dubte que la desobediència quedarà amnistiada, però el debat polèmic és sobre la malversació, ja que s’intenta diferenciar entre afany de lucre i propòsit d’enriquiment o benefici patrimonial. Tenint en compte la jurisprudència, el codi penal i la pròpia llei d’amnistia, tant al seu articulat com al preàmbul, els fiscals opinen que s’ha d’amnistiar el delicte de malversació quan els diners públics s’hagin dedicat al procés independentista.

D’altra banda, sobre la suposada afectació als interessos financers de la Unió Europea, que els quatre fiscals del Suprem que van dur el cas volien al·legar per no amnistiar la malversació, el criteri final de la fiscalia és que no s’ha evidenciat. Recorden que en la sentència del Suprem, ni tampoc abans, no s’esmenta en cap moment que els fons públics destinats al ‘procés’ provinguessin d’Europa.

En l’escrit al magistrat instructor d’aquell procediment i que encara investiga als polítics exiliats, Pablo Llarena, la fiscalia demana, amb els mateixos arguments que l’anterior escrit, l’arxivament de la causa per a Puigdemont, Toni Comín, Marta Rovira i Lluís Puig, i que suspengui totes les mesures cautelars. També demana que s’arxivi la causa, encara oberta però més avançada, contra l’exconsellera Clara Ponsatí per desobediència.

Tsunami: “No és terrorisme”

Finalment, en l’escrit a la instructora del ‘cas Tsunami Democràtic’, Susana Polo, la fiscalia demana que s’arxivi la causa contra Puigdemont i Wagensberg. Segons el document, "no hi ha dubte" que "els fets objecte d'investigació a la causa es troben dins de l'àmbit objectiu contemplat a l'article 1 de la llei d'amnistia", i no estan afectats per "les exclusions establertes a l'article 2".

És un criteri oposat al que mantenia la fiscalia fa quatre mesos, quan Fidel Cadena –ara apartat pel Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz- sostenia que el Tsunami Democràtic era "un grup organitzat de caràcter terrorista" i Puigdemont el seu líder "absolut".

Al seu document d'aquest dimecres, la tinent fiscal recorda que encara que els actes del Tsunami s'investiguin com a terrorisme, no es pot considerar que "de forma intencionada" suposessin cap "greu violació dels drets humans", i per tant no poden quedar exclosos de l'aplicació de la norma.

A més, recorda que "està clar" que "no s'imputa a cap dels investigats" una altra de les excepcions de l'amnistia, "haver causat la mort, lesions al fetus o pèrdua o inutilitat d'un sentit" ni tampoc delictes tipificats com a "tortures ni tracte inhumà o degradant", que també queden exclosos de la llei.

I, per tant, conclou que "els fets objecte d'investigació en aquesta causa es troben dins de l'àmbit objectiu contemplat a l'article 1 de la llei orgànica 1/2024, sense que els afectin les exclusions establertes al seu article 2".