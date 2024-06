El PSOE guanyaria les eleccions generals per només un punt al PP, segons el CIS

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) torna a donar guanyador el PSOE en unes hipotètiques eleccions generals, ara amb un punt d’avantatge sobre el PP, al seu últim baròmetre del mes de juny, el treball de camp del qual es va efectuar en vigílies dels comicis europeus que van guanyar els populars. L’enquesta, realitzada entre el 31 de maig i el 6 de juny a partir de 4.011 entrevistes, pronostica una victòria del PSOE amb un vot estimat del 31,7 per cent, un punt més que el PP, seguit de Vox, que obtindria el 12,1 per cent dels sufragis.

Sumar se situaria en quart posat, amb el 8,8 per cent; Podem es quedaria amb el 3,6 per cent; ERC amb l’1,8, dos dècimes per sobre de Junts. La candidatura de Luis "Alvise" Pérez, que per primera vegada apareix en un sondeig mensual del CIS, obtindria segons aquest mostreig un suport de l’1,5 per cent.