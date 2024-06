Kíiv avança a Khàrkiv, però perd terreny a Donetsk

Ucraïna estaria recuperant terreny a prop de la localitat de Vovtxansk, a la zona fronterera amb Rússia de la regió de Khàrkiv, mentre les forces russes continuen guanyant gradualment terreny a la regió oriental de Donetsk, segons el butlletí diari sobre el curs de la guerra que publica l’Institut per a l’Estudi de la Guerra (ISW), amb seu als Estats Units.

Per la seua banda, el Parlament ucraïnès debatrà la possibilitat de permetre als seus ciutadans evitar la mobilització a canvi d’una contribució més elevada al pressupost estatal, en un intent per trobar l’adequat equilibri entre garantir prou soldats per a l’Exèrcit i recursos per costejar la defensa del país i un allistament durant la llei marcial que sigui considerat just.A Brussel·les, els ministres d’Exteriors de la Unió Europea esperen adoptar dilluns que ve l’ajuda militar a Ucraïna procedent dels ingressos generats pels béns russos congelats, de tal manera que la major part dels primers 1.500 milions d’euros promesos per al mes de juliol s’integrin al Mecanisme Europeu per a la Pau i es dediquin a comprar munició i defenses antiaèries per a Kíiv.