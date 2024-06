Tres morts violentes per Sant Joan a Catalunya: un home degollat a Barcelona i dos morts en un tiroteig a Girona

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una baralla amb un tiroteig inclòs al barri de Font de la Pólvora de Girona ha acabat amb dues persones mortes, una d'elles és una dona que ha estat atropellada. A més, hi ha diversos ferits. Els fets han passat aquesta nit de Sant Joan quan, per causes que s'estan investigant, s'ha produït una baralla al barri de Font de la Pólvora. La discussió ha acabat amb un tiroteig i una dona morta atropellada per un vehicle i una altra perona ferida de gravetat que ha acabat morint també, segons explica la periodista Anna Punsí. A tots dos se'ls ha traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona on els metges no han pogut fer res per salvar la vida.

Justament ha estat al centre on mossos de l'ARRO han hagut d'actuar per evitar que diverses persones relacionades amb la víctima accedissin al centre per la zona d'Urgències. Finalment, els policies han carregat per evitar més problemes.

Segons ha pogut saber l’ACN, els Mossos busquen pels entorns de Santa Llogaia d’Àlguema a l’Alt Empordà els responsables de la mort de la dona. Els Mossos han hagut de blindar l'hospital Trueta per evitar que els concentrats entressin.

Per la seua part, un home ha mort després de ser degollat a la Barceloneta de Barcelona aquest dissabte a la nit a diumenge de Sant Joan. Es tracta d'un jove de 26 anys, segons ha assegurat el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, en declaracions als mitjans.

El presumpte autor ja ha estat identificat i detingut, després que els serveis d'emergència atenguessin la víctima.