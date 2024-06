Ajornen la declaració del nòvio d'Ayuso per frau

Ayuso va viatjar ahir a Alemanya per captar inversió per a Madrid. - EFE

El jutjat que investiga per presumptes delictes fiscals Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va ajornar ahir la seua declaració i la de quatre empresaris més al demanar les acusacions populars que exerceixen el PSOE i Más Madrid ampliar la investigació. Concretament, aquests grups van sol·licitar en un escrit que s’investiguin cinc nous suposats delictes arran d’analitzar un informe de l’Agència Tributària que consta en el procediment. González Amador tenia previst comparèixer ahir al matí als jutjats de la plaça Castilla en qualitat d’investigat per la presumpta comissió de dos delictes de defraudació tributària i un delicte de falsedat en document mercantil, en relació amb un suposat frau fiscal que li atribueix la Fiscalia de Madrid. Segons va publicar el diari El País, la parella d’Ayuso tenia previst oferir un pacte a la Fiscalia i a l’Advocacia de l’Estat per assumir dos delictes de frau fiscal i evitar la presó.

Amb tot, la titular del Jutjat d’Instrucció número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, va ajornar per segona vegada la compareixença de González Amador, investigat per un presumpte frau fiscal de 350.951 euros a Hisenda entre el 2020 i el 2021.Tot plegat després que Més Madrid i el PSOE sol·licitessin que la causa s’ampliï a altres delictes d’administració deslleial, corrupció en els negocis i comptables, i van demanar ajornar les declaracions per la falta de temps per estudiar la causa. Les acusacions populars creuen que hi ha indicis que González Amador va poder cometre els delictes contra la hisenda pública de forma agreujada per “l’existència d’una organització i la utilització de persones jurídiques o físiques interposades, algunes d’elles establertes a l’estranger, per cometre els delictes”.Per la seua part, fonts de l’entorn de González Amador veuen l’escrit com “una mala jugada, barroera”, i van assegurar que es tracta d’“un assumpte polític contra Ayuso, no un problema amb l’Agència Tributària”.