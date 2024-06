El jutge rebutja cedir el cas Koldo a la Fiscalia europea

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno va rebutjar ahir cedir la investigació de l’anomenat cas Koldo sobre l’adjudicació de contractes públics de mascaretes en plena pandèmia a la Fiscalia europea i el va elevar al Tribunal Suprem perquè decideixi qui és competent per seguir les indagacions. El magistrat va plantejar una qüestió de competència entre les dos institucions, de manera que l’Alt Tribunal espanyol haurà d’establir quina de les dos prossegueix amb la investigació, incloses les diligències sobre els contractes adjudicats a les Canàries i les Balears en els quals podrien veure’s compromesos fons europeus.

En aquest context, Moreno va afirmar que els presumptes delictes que s’estan investigant no perjudiquen els interessos financers de la UE i no es troben indissociablement vinculats amb els que són competència de la Fiscalia Europea.En un altre ordre de coses, el PSOE va defensar que ja va prendre mesures contra l’exministre José Luis Ábalos, al ser qüestionat sobre les recents informacions que revelen que va utilitzar un xalet de luxe vinculat a l’empresari Víctor de Aldama, involucrat en l’anomenat cas Koldo, i subratlla que actualment no té cap càrrec orgànic ni institucional en el partit.