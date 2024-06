Assange arriba a Austràlia al formalitzar la seua llibertat

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, va aterrar ahir a Canberra, Austràlia, escala final d’un periple que va arrancar amb la seua excarceració dimarts al Regne Unit, i va donar les gràcies al primer ministre australià, Anthony Albanese, al qual va assegurar que li ha “salvat la vida” gràcies a la seua mediació en el cas.

Assange, que no havia mantingut mai una conversa amb el mandatari australià malgrat que ha estat un ferri defensor de la seua posada en llibertat, va mostrar la seua “més profunda gratitud” per l’ajuda prestada pel primer ministre durant una trucada.En aquest sentit, va comparar el treball diplomàtic del Govern australià amb una missió de l’“Equip A” i va donar les gràcies també a l’ambaixador australià, Kevin Rudd, i l’Alt Comissariat d’Austràlia al Regne Unit, Stephen Smith.Quan va arribar a sòl australià després de diverses escales, entre les quals una a les illes Mariannes del Nord per firmar l’acord judicial que ha possibilitat la posada en llibertat, el periodista australià va ser rebut per membres de la seua família, entre ells la seua dona, Stella, que va donar les gràcies en el seu nom al poble australià pel seu suport durant més d’una dècada. “Julian m’ha demanat que els donés un més que sincer agraïment. Cal entendre per què ha passat això. Necessita temps, necessita recuperar-se, i aquest és un procés que portarà temps, així que us demano que ens doneu privacitat per trobar el nostre lloc i poder ser una família abans que pugui parlar una altra vegada”, va asseverar la seua esposa, que va assegurar que “Julian continuarà mantenint els seus principis sense por”.Va posar èmfasi en la importància de “reconèixer que l’alliberament va arribar aprofitant una aturada en el cas d’extradició presentat en contra seu als EUA”. Assange va acceptar declarar-se culpable d’espionatge davant dels EUA per la filtració de milers de documents secrets, a canvi que les autoritats nord-americanes donessin per complerta la condemna amb el temps que ha passat sota arrest al Regne Unit.