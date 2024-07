Les tensions en el macronisme debiliten el front contra Le Pen

Després de l’àmplia victòria de la ultradreta lepenista de diumenge, el cordó sanitari que ha servit per frenar-la en anteriors segones voltes es debilita per les condicions que part del macronisme posa per donar suport a candidats esquerrans en la definitiva cita electoral de diumenge, 7 de juliol. “Ni un vot ha d’anar a l’extrema dreta.” El missatge del president francès, Emmanuel Macron, s’ha interpretat de manera diferent en el seu propi camp, la consigna de vot del qual sembla decisiva per evitar que l’ultra Agrupació Nacional (RN) formi un govern recolzat per una majoria absoluta a la Cambra Baixa.

Macron, que ja havia donat aquesta consigna diumenge, però amb matisos, va intentar ser més explícit ahir, en un missatge publicat pels mitjans locals. “No hem d’oblidar que a (les presidencials) del 2017 i el 2022, l’esquerra va portar aquest missatge (contra l’extrema dreta). Sense ells (els progressistes), jo no seria aquí”.

El sistema electoral francès, que funciona a dos voltes i que permet classificar-se en la definitiva ronda les llistes que tinguin almenys d’un 12,5% els vots del total d’inscrits d’una participació, genera un autèntic trencaclosques polític.Entorn de 300 duels triangulars, que normalment enfronten l’RN, amb la coalició d’esquerra Front Popular i la coalició macronista, seran decisius per saber si la formació de Marine Le Pen assolirà els 289 diputats que donen la majoria absoluta i que serviria per imposar a Macron una cohabitació amb Jordan Bardella com a primer ministre.Per això, els quarters generals dels partits han començat a fer comptes. El Front Popular, que inclou la contestatària La França Insubmisa (LFI), el Partit Socialista (PS), els Verds i els Comunistes, va anunciar que retirarà els candidats més mal col·locats que permetin la victòria d’una altra força que no sigui l’RN.Tanmateix, la consigna de Macron no ha calat del tot entre els seus propis rangs i els seus aliats, especialment entre els dirigents sortits dels conservadors Els Republicans (LR), que demanen no votar un candidat de l’LFI de Jean-Luc Mélenchon, partit que no consideren de l’arc republicà per les seues crítiques a Israel i les invectives contra la policia.Per la seua banda, el líder del partit Els Republicans, Éric Ciotti, va denunciar que tant Macron com Mélenchon estan segellant una aliança “contra natura”.

Bardella: “Som la ruptura tranquil·la davant dels incendiaris”

El president d’Agrupació Nacional, Jordan Bardella, va publicar ahir una carta als francesos per demanar el vot de cara a la segona volta de les eleccions legislatives, al·legant que la formació ultradretana representa la “ruptura tranquil·la” de l’actual statu quo davant dels “incendiaris” del Nou Front Popular d’esquerres, que considera “agents del caos”. La coalició entre Agrupació Nacional i Els Republicans va obtenir diumenge més d’un 33 per cent dels vots.