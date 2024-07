Maragall culpa l'excap de premsa d'ERC dels cartells

L’excandidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va assenyalar ahir el “llavors director de comunicació” dels republicans, Tolo Moya, com a responsable orgànic dels cartells que van aparèixer durant la campanya de les municipals del 2023 contra ell i el seu germà, l’expresident de la Generalitat Pasqual Maragall, i la malaltia d’Alzheimer.

En un comunicat en el seu compte d’X, Ernest Maragall va detallar que, quan va saber per investigacions judicials que la campanya difamatòria venia des de dins del partit, va contactar amb la direcció d’ERC, i que “aviat va quedar clar” que Moya era el responsable dels cartells. Va remarcar que era, d’acord amb les investigacions practicades, qui mantenia contacte amb els que van executar l’acció de col·locar els cartells ofensius.L’exdirigent republicà va matisar que el mateix encarregat de comunicació “va presentar excuses formals pel que ell també considerava uns fets lamentables que s’havien produït per falta de control suficient per la seua part”.Davant dels cartells ofensius, Maragall va expressar que sent “vergonya i horror per pertànyer, d’alguna forma, a un tros de societat capaç de dur a terme actuacions indecents com les que hem hagut de rebre i combatre”, i va afegir que els cartells, encara que de poc abast real, van tenir un gran impacte emocional.Per la seua part, Tolo Moya va assenyalar que hi ha un grup dins dels republicans que es troba darrere dels cartells. Així mateix ho va dir en un comunicat enviat a Rac1, en el qual afirma que “estic molt tranquil, vull que es faci una investigació, en aquest cas exposaré les proves que demostren qui és l’ideòleg d’aquest grup, de com funcionava, i de fins on arribava el coneixement de tot plegat”.La portaveu del Govern de la Generalitat en funcions, Patrícia Plaja, va instar ERC a “arribar fins al final” en aquest assumpte, alhora que va desvincular el Govern dels fets. “El Govern no té res a veure amb aquest tema.”