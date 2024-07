Els laboristes recuperen el poder després de 14 anys en arrasar a les eleccions britàniques

El líder del Partit Laborista, Sir Keir Starmer i la seua esposa Victoria Starmer a la seua arribada a un col·legi electoral per votar durant les eleccions generals britàniques a Camden, Londres, aquest dijousEFE/ Neil Hall

El Partit Laborista de Keir Starmer ha guanyat per una aclaparadora majoria absoluta les eleccions generals celebrades aquest dijous al Regne Unit, mentre que els conservadors de Rishi Sunak han patit la pitjor derrota de la seua història després de 14 anys en el poder.

Amb 566 de 650 escons ja adjudicats aquest divendres, la formació de centreesquerra suma 380, de 202 en l’última legislatura, amb el que va en camí de registrar el seu millor resultat des del rècord de 418 aconseguit el 1997 per l’antic dirigent Tony Blair.

El Partit Conservador de Rishi Sunak s’enfonsa per la seua part en una crisi sense precedents, amb només 95 escons de moment, de 365 d’aconseguits en els comicis de 2019, que va guanyar Boris Johnson amb la seua promesa d’executar el Brexit.

Després de conèixer la seua reelecció com a diputat per la circumscripció del nord de Richmond i Northallerton, Sunak ha admès que "el Partit Laborista ha guanyat aquestes eleccions", mentre que el seu rival, Keir Starmer, ha celebrat el triomf i declarat que "el canvi comença ara". "Ho vam fer!", ha dit un exultant Starmer en un discurs davant dels seus partidaris, en el qual ha assegurat que el país té ara "l’oportunitat de recuperar el seu futur". Segons el seu parer, els britànics despertaran avui per descobrir que "finalment s’han tret un pes de les espatlles d’aquesta gran nació".

En les pròximes hores, Sunak deixarà la prefectura de l’Executiu per donar pas a Starmer, que es convertirà en primer ministre després de rebre el 'permís’ del rei Carles III, com marca la tradició. Una vegada en el número 10 de Downing Street, despatx i residència oficial, s’espera que doni el seu primer discurs a la nació i comenci a designar els seus ministres. El nou Parlament s’inaugurarà dimarts vinent amb l’elecció del president i el 17 de juliol el rei obrirà oficialment el període de sessions amb un discurs en el qual anunciarà el programa legislatiu del govern.