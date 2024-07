El laborista Keir Starmer promet “canvi” al convertir-se en primer ministre britànic

El flamant vencedor de les eleccions britàniques, el líder laborista Keir Starmer, va celebrar ahir que els seus compatriotes hagin triat el canvi en aquestes eleccions, encara que va reconèixer que pot tardar a arribar. “Un país no és com prémer un interruptor”, va assegurar.

El Partit Laborista ha obtingut 412 diputats, davant els 121 aconseguits pel Partit Conservador, segons els resultats oficials en les eleccions celebrades dijous que ja estan pràcticament conclosos –a falta del repartiment de dos escons.En el seu primer discurs ja com a nou primer ministre britànic i a les portes del número 10 de Downing Street, Starmer va advertir que “farà falta temps” perquè la gent torni a creure que la política serveix per solucionar els seus problemes. “El meu govern lluitarà cada dia perquè hi torneu a creure. A partir d’ara teniu un govern sense doctrina, només guiat per la decisió de servir els vostres interessos i desafiar els que han arruïnat el país,” va dir.Starmer va insistir en la necessitat d’una “renovació nacional” i per a això va apel·lar tots a afegir-se a un govern que ha definit com “de servei”, lamentant que els últims anys s’hagin “ignorat” moltes famílies.L’economia, la sanitat i la immigració són els tres desafiaments del nou Govern laborista de Starmer amb el qual haurà de lluitar, per la qual cosa ha situat el seu equip més proper al capdavant dels principals ministeris, amb Angela Rayner com a “número dos” i Rachel Reeves com a titular d’Economia.Abans de començar el seu discurs, Starmer va tenir unes paraules de reconeixement per al gran perdedor d’aquesta cita electoral, un Rishi Sunak que ja va anunciar la dimissió com a líder dels conservadors. Així, va destacar que “ningú” pot subestimar l’assoliment que hagi estat el primer ministre britànic d’origen asiàtic. Poc abans, també Sunak va dedicar paraules elegants cap al nou premier, a qui es va referir com “un home decent, d’esperit solidari” que “respecta”.Així mateix, en una declaració davant de la residència de Downing Street, abans de presentar la renúncia com a cap del Govern al rei Carles III, Sunak va subratllar que el poble britànic ha “enviat un missatge clar” i al final és “l’únic judici que importa”.El Partit Conservador britànic torna a l’oposició com una formació debilitada i visiblement a la deriva després de patir una derrota històrica en les eleccions generals celebrades al Regne Unit, en les quals va caure al nivell de suport més baix que mai no hagi rebut el partit, per sota del registre de l’any 1906, quan va obtenir 156 escons.

El populista Nigel Farage entra al Parlament

El nacionalpopulista Nigel Farage, líder del partit Reform UK, ha estat elegit diputat al Parlament britànic per primera vegada després de vuit intents, al vèncer en la circumscripció de Clacton-on-Sea. “Hi ha un buit enorme en el centredreta i és la meua missió omplir-lo. El meu pla és crear un gran moviment nacional els propers anys i competir per les eleccions generals l’any 2029”, va dir, després d’aconseguir folgadament un escó al rebre el suport de 21.225 persones, molt per sobre del candidat conservador (12.820). Així, Reform UK ja s’ha garantit almenys quatre escons al pròxim Parlament, entre aquests el del trànsfuga tory Lee Anderson.

Fracàs i pèrdua de domini dels independentistes escocesos

El Partit Nacionalista Escocès (SNP) va reconèixer ahir el seu “fracàs” a l’hora de convèncer l’electorat de la celebració d’un referèndum d’independència després de perdre 38 escons i caure a només nou, perdent d’aquesta manera la seua hegemonia sobre els 57 escons corresponents a Escòcia del total de 650 que hi ha a la Cambra dels Comuns britànica. “L’any 2021 la gent va entregar al Parlament escocès el mandat per organitzar un referèndum, però no l’hem consolidat”, va lamentar ahir el líder de la formació i primer ministre del país, John Swinney, interpretant el resultat electoral com “una oportunitat perduda” per pressionar Londres.