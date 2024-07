Troben un matrimoni mort a Alacant

La Guàrdia Civil va trobar ahir els cossos sense vida d’un matrimoni a l’interior d’un habitatge ubicat en una partida rural del municipi alacantí de Villena i s’investiga si es tracta d’un nou assassinat masclista.

Els fets van succeir cap a les 13.30 hores, quan un dels fills de la parella va trobar els cadàvers d’ambdós quan va arribar a la casa familiar, ubicada en una zona aïllada d’un paratge rural, i va avisar les forces de seguretat. A l’acudir al lloc, els agents van trobar el cos sense vida de l’home, de 69 anys, penjat, i el de la dona, de 67, postrat en un llit sense aparents signes de violència. Els cadàvers del matrimoni, de nacionalitat espanyola i del qual no existien antecedents per violència de gènere, van ser traslladats a l’institut anatòmic forense d’Alacant, on se’ls practicaran l’autòpsia. La parella era molt coneguda a Villena, ja que regenten una carnisseria ubicada a l’avinguda d’Elx. De moment, totes les línies d’investigació estan obertes, encara que la primera hipòtesi és que es tracti d’un nou crim masclista. Els investigadors especulen sobre que l’home podria haver asfixiat la dona, un punt que haurà de confirmar l’autòpsia, abans de treure’s la vida.Així, en cas de confirmar-se aquest últim extrem, serien ja vint les dones víctimes mortals des de començament d’any i pujaria a 1.264 les dones assassinades en mans de les seues parelles o exparelles des del 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades. Precisament l’última actualització de dades inclou les tres víctimes dels crims de dissabte passat a Las Pedroñeras (Conca), Zafarraya (Granada) i Fuengirola (Màlaga).L’any passat 2023 es van comptabilitzar a nivell estatal un total de 56 dones mortes, set més que les registrades en l’exercici anterior.