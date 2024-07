Assassinada per la seua parella una dona a Antequera

Una dona de 50 anys va ser trobada morta divendres en una cuneta de la localitat malaguenya d’Antequera i la seua parella, un home de 62 anys, va ser detingut com a presumpte autor de la mort per asfíxia de la víctima, segons van informar ahir fonts pròximes a la investigació.

Els agents van tenir coneixement dels fets ocorreguts al disseminat de Partido Alto al voltant de les 21.15 hores de divendres, quan es va rebre una trucada a la sala del 091.Una veïna va intentar sense èxit reanimar la víctima i, a l’activar-se el protocol, l’autoritat judicial va observar indicis d’asfíxia per sufocació, si bé s’espera l’informe de l’autòpsia, que es va practicar ahir, per la qual cosa la investigació continua encara oberta.En cas de confirmar-se la naturalesa masclista d’aquest assassinat, el nombre de dones assassinades per crims masclistes des de començament d’any ascendiria a vint, i 1.265 des del 2003, quan va començar el recompte estadístic.Durant la primera setmana de l’estiu, la violència de gènere ha deixat a Espanya vuit víctimes: cinc dones (dos d’encara pendents de confirmació per part del ministeri d’Igualtat), la mare d’una d’elles i els dos fills menors d’edat d’una altra, unes dades que la setmana passada van portar el ministeri d’Ana Redondo a convocar un comitè de crisi per poder analitzar les “fallades del sistema”.L’últim cap de setmana de juny va ser el més fatídic de tots, amb tres dones assassinades per les seues parelles o exparelles a Las Pedroñeras (Conca), Fuengirola (Màlaga) i Zafarraya (Granada). Unes altres dos dones han perdut la vida a mans de les seues parelles o exparelles el primer cap de setmana del mes de juliol a Villena (Alacant) i Antequera (Màlaga).El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va lamentar la “setmana tràgica” que arrossega Andalusia, a compte de la detenció d’un home d’uns 62 anys com a presumpte autor de la mort de la seua parella, de cinquanta, al municipi malagueny d’Antequera.