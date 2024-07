Els israelians commemoren els nou mesos de guerra

Milers de manifestants a Israel van protagonitzar ahir, quan es compleixen nou mesos de guerra a Gaza, l’anomenat “dia de la disrupció”, una sèrie de concentracions en carreteres i residències de ministres i diputats, així com de crides a una vaga general, per exigir a les autoritats que assoleixin un acord per al retorn dels ostatges en mans del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas). Ahir, el president d’Israel, Isaac Herzog, va instar el Govern a assolir un acord amb Hamas que permeti el rescat dels 116 ostatges que encara estan captius.

Per la seua part, el portaveu de les Brigades Ezzedin al-Qassam, braç armat de Hamas, Abu Obaida, va dir que compten amb una capacitat “molt bona” en termes de membres del grup al reclutar “milers” de nous milicians.Al nord d’Israel, almenys dos persones van resultar ferides de gravetat en diversos atacs amb míssils antitancs i coets des del sud del Líban.

Paral·lelament, la fiscal general d’Israel va proposar que el testimoni del primer ministre, Benjamin Netanyahu, en el seu judici per corrupció es realitzi no més tard de l’1 de novembre.