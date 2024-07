El Nou Front Popular dona la sorpresa i demana governar al guanyar les legislatives

La coalició d’esquerra Nou Front Popular va aconseguir ahir entre 188 i 199 escons a l’Assemblea Nacional després de la segona volta de les eleccions legislatives franceses, amb la qual cosa evita una majoria del partit d’extrema dreta Agrupació Nacional, que obté entre 135 i 143 seients i queda així en tercera posició, segons les projeccions dels mitjans.

El segon grup a l’Assemblea Nacional és per a Junts per la República, la coalició de partits afins a l’actual president de França, Emmanuel Macron, amb 164-169 diputats, en uns comicis marcats per una històrica participació que s’estima que va arribar al 67,1%, una xifra sense precedents des del 1997.Aquests resultats suposen un gir respecte a la primera volta, en la qual Agrupació Nacional va ser la formació més votada amb més del 33% de suport.Després d’aquests resultats, els partits d’esquerra i de centre van posar en marxa un cordó sanitari per intentar impedir un govern d’extrema dreta. L’Assemblea Nacional compta amb 577 escons, per la qual cosa la majoria absoluta se situa en 289.El líder del Nou Front Popular, Jean-Luc Mélenchon, va instar el president, Emmanuel Macron, a encarregar-los la formació de govern. Macron “té el deure de trucar al Nou Front Popular a governar”, va afirmar Mélenchon davant dels seus simpatitzants reunits a París.

La segona volta va estar marcada per la històrica participació, la més alta des de l’any 1997

Per Agrupació Nacional, el primer a reaccionar va ser el seu president, Jordan Bardella, que va criticar les aliances polítiques “antinaturals” que han donat la victòria a la formació de Mélenchon.“Aquesta tarda, aquests acords electorals llancen França en braços de l’extrema esquerra de Jean-Luc Mélenchon”, va dir Bardella davant dels seus simpatitzants. Aquestes “aliances polítiques antinaturals” buscaven “impedir per tots els mitjans als francesos elegir lliurement una política diferent”, va apuntar. En aquest sentit, va destacar que el seu partit “està aconseguint avui l’avenç més important de tota la seua història”. Retreia així les “martingales electorals orquestrades des de l’Elisi entre un president de la República aïllat i una extrema esquerra incendiària” que “no portaran el país enlloc”.El secretari general del partit Renaixement, Stéphane Séjourné, va dir que és “evident” que el Nou Front Popular, liderat per Jean-Luc Mélenchon, “no pot governar França”, argumentant que cap coalició no té majoria a l’Assemblea Nacional. “Contràriament al que alguns van predir, el moderat bloc central republicà segueix allà, dret”, va celebrar el també ministre d’Exteriors.

Attal dimiteix però s’ofereix a dirigir un govern provisional

El primer ministre, Gabriel Attal, va anunciar que presentarà la dimissió arran del resultat de les eleccions, però es va mostrar disposat a dirigir l’Executiu de forma provisional davant de la situació de bloqueig parlamentari i per la proximitat dels Jocs Olímpics que comencen a París el dia 26. “El nostre país afronta una situació política sense precedents i es prepara a acollir el món en algunes setmanes”, va assenyalar en aquest sentit. Fonts de l’Elisi van dir que el president, Emmanuel Macron, s’agafarà un temps per examinar els resultats i l’estructuració de la nova Assemblea Nacional per decidir sobre el govern que es pugui constituir.