Wagensberg preveu tornar a Catalunya juntament amb Rovira "dissabte o abans de dissabte"

El diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg té previst tornar a Catalunya juntament amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, "dissabte o abans de dissabte". "Ho hem de tancar bé i al llarg del dia hem de veure com ho fem", ha afegit en una entrevista a Rac 1. El Tribunal Suprem ha arxivat la causa de Tsunami Democràtic contra Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg després que l'Audiència Nacional també ho fes per les acusacions de terrorisme contra Rovira i una desena de persones més. Wagensberg, que porta 6 mesos a Ginebra, ha explicat que està molt content però que és un moment "agredolç" perquè hi ha tres persones que no poden tornar encara de l'exili, en referència a Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.

Wagensberg ha explicat com ha viscut les últimes 48 hores que "ho han canviat tot d'una manera absolutament boja". I ha relatat que quan va saber que el Tribunal Suprem també havia arxivat la causa per terrorisme contra Tsunami Democràtic estava dinant amb la resta d'exiliats a Suïssa.

Tot i descriure la situació com a "molt emocionant" especialment per a Rovira que porta més de 6 anys a l'exili, Wagensberg també ha recordat que hi ha exiliats que encara no poden tornar. "Em costa deixar de pensar en ells i les persones pendents de si se'ls aplica l'amnistia. Personalment estem contents però també una mica fotuts perquè de moment encara no ho podrà fer tothom", ha afegit.

El diputat dels republicans defensa que ara caldrà treballar per reformar el Codi Penal perquè "cap persona pel fet de protestar pugui ser acusada de terrorisme". Segons Wagensberg, s'ha d'intentar canviar perquè el que ha passat no ho hagi de viure més gent tot i admetre que a Espanya el terrorisme és un tema "espinós".

Preguntat per què és el que farà primer quan arribi a Catalunya, ha explicat que vol anar a visitar la seva àvia i amics que no ha vist en els darrers mesos. Encara no sap si es prepararà algun acte conjunt per al retorn de part dels exiliats.

Després dels episodis d'ansietat que va viure abans de marxar a Suïssa, Wagensberg ha explicat que arribar a Ginebra li va aportar tranquil·litat perquè sabia que no es trobaria la Guàrdia Civil en obrir la porta de casa seva.