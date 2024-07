Israel confirma la mort d'un alt cap de Hamas

L’Exèrcit d’Israel va assegurar que el seu extens bombardeig contra una zona humanitària al sud de la Franja de Gaza va matar Rafaa Salameh, mà dreta del número dos de Hamas dins de l’enclavament, mentre que uns 15 gazians van morir ahir per un atac israelià contra una escola. Salameh, un dels autors intel·lectuals de la massacre del 7 d’octubre a Israel, era el comandant de la brigada de Hamas en Khan Yunis, una important regió del sud de la Franja, i es presumeix que en el moment del bombardeig estava amb el seu cap militar, Mohammed Deif, el número dos del grup islamista i contra qui se suposa que estava dirigit l’atac.

Malgrat que la mort de Deif no ha estat confirmada, l’atac amb cinc míssils per assassinar-lo –perpetrat sobre Mawasi, una àrea designada com a zona humanitària per les forces israelianes a començaments de maig–va deixar almenys 90 morts i més de 300 ferits, la majoria dels quals nens i dones, segons xifres del ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas.Les autoritats d’Israel van justificar l’atac assegurant que el bombardeig va ser precís i que es va produir en un complex de Hamas ubicat en una zona despoblada.