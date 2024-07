PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP reediten el "cordó sanitari" per "aïllar" Vox i Aliança Catalana al Parlament

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP han reeditat aquest dimecres l'acord per posar un "cordó sanitari" i "aïllar" Vox i Aliança Catalana al Parlament. En la línia del que ja van pactar durant la campanya electoral, els cinc partits es comprometen a no acceptar "ni per acció ni omissió" els vots de l'extrema dreta per a una eventual investidura. Així mateix, es conjuren per evitar que prosperin les seves iniciatives i impedir, sempre que es pugui, que tinguin presència en nomenaments i òrgans de la cambra catalana. L'objectiu és combatre els "discursos d'odi" tant de Vox com d'Aliança Catalana, que després del 12-M ha irromput al Parlament amb dos diputats. L'acord però no detalla possibles sancions a diputats per discursos d'odi.