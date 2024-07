El TC anul·la les condemnes de Chaves i Griñán pels ERO

El ple del Tribunal Constitucional ha estimat parcialment els recursos dels expresidents andalusos Manuel Chaves i José Antonio Griñán contra les seues condemnes per prevaricació i malversació, respectivament, i ha ordenat a l’Audiència de Sevilla dictar una nova interlocutòria “més respectuosa amb els drets fonamentals infringits”.

En la seua sentència pel cas ERO, ratificat després pel Tribunal Suprem, l’Audiència de Sevilla va condemnar Chaves a la pena de nou anys d’inhabilitació especial i Griñán a sis anys i dos dies de presó i a quinze anys d’inhabilitació, si bé no ha arribat a ingressar a la presó a causa del càncer que pateix.Al revisar els dos recursos, el TC considera vulnerat el dret a la legalitat penal de Chaves i Griñán, i en el cas d’aquest últim, també a la presumpció d’innocència.Respecte al delicte de prevaricació, el tribunal estima, d’acord amb el que ha sostingut el fiscal, que l’elaboració dels avantprojectes de llei i la seua aprovació com a projectes de llei no pot ser constitutiva d’un delicte de prevaricació al tractar-se d’actes dictats pel Poder Executiu en l’exercici de la seua funció de govern. Quant a la malversació de cabals públics, la sentència assenyala que Griñán va ser condemnat per aquest delicte sense que els òrgans judicials hagin argumentat que els fets imputats fossin comesos per ell, motiu pel qual dictaminen que s’ha vulnerat el dret a la presumpció d’innocència.Tanmateix, l’alt tribunal ha acordat desestimar el recurs d’empara que va presentar l’exdirector de Treball de la Junta d’Andalusia Juan Márquez Contreras pel qual se’l va condemnar per un delicte de prevaricació en concurs medial amb un delicte de malversació a les penes de 7 anys de presó i inhabilitació absoluta per 18 anys.

“Van venir contra nosaltres i ara ha quedat tot desmuntat”

L’expresident socialista de la Junta Manuel Chaves va manifestar ahir, després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi anul·lat la seua condemna per prevaricació en el cas dels ERO falsos, que ha quedat demostrat que van anar contra ells “i ara ha quedat tot desmuntat”. Per la seua part, l’advocat del també expresident de la Junta José Antonio Griñán, José María Calero, va mostrar la seua satisfacció davant “del final desitjat i aconseguit amb esforç” que suposa la decisió del Tribunal Constitucional d’anul·lar la seua condemna a sis anys de presó per malversació en el cas dels ERO.