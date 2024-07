El president nord-americà, Joe Biden, decideix abandonar la cursa a la presidència

El president nord-americà, Joe Biden, va decidir aquest diumenge abandonar la cursa a la reelecció, per l’interès del seu partit i del país, va informar a través d’una carta.

"Ha estat l’honor més gran de la meua vida ser el seu president. I si bé la meua intenció ha estat buscar la reelecció, crec que el millor per al meu partit i per al país és que em retiri i em concentri únicament a complir els meus deures com a president durant la resta del meu mandat", va apuntar el mandatari de 81 anys.

Biden ha cedit així a les pressions del seu propi partit després de la seua mediocre actuació en el primer debat de la carrera a la Casa Blanca contra Donald Trump. Desenes de legisladors i senadors li havien demanat en els últims dies que abandonés el testimoni per la seua avançada edat.

El president, que està aïllat al seu domicili de Delaware recuperant-se de la covid, va explicar que en els propers dies es dirigirà a la nació per explicar la seua decisió.

"Ara per ara, permetin-me expressar el meu més profund agraïment a tots aquells que han treballat tan dur per veure’m reelegit. Vull agrair a la vicepresidenta Kamala Harris per ser una sòcia extraordinària en tot aquest treball. I permetin-me expressar el meu més sincer agraïment al poble nord-americà per la fe i la confiança que han dipositat en mi", va afirmar Biden.