ERC adverteix el PSC: “Sobirania fiscal o una repetició electoral”

L’equip d’ERC que negocia amb el PSC una eventual investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat va llançar ahir un ultimàtum als socialistes, als quals va advertir que hi haurà repetició electoral si no accepten la sobirania fiscal per a Catalunya, una condició que el Govern central rebutja.

En un article publicat ahir a La Vanguardia que firmen Marta Rovira, Josep Maria Jové, Marta Vilalta, Juli Fernàndez i Oriol López, els republicans demanen “un pas de gegant” per pactar el finançament singular, i rebutgen el consorci tributari inclòs a l’Estatut, que qualifiquen d’operació de maquillatge perquè tot quedi igual. Així mateix, afegeixen que no acceptaran “promeses de finançament que no acaben de concretar-se”, i exigeixen un canvi de model estructural perquè asseguren que no podran avalar un Govern que “renunciï a resoldre el dèficit fiscal que llasta el progrés de Catalunya”.Des d’ERC entenen que Catalunya va votar per un nou cicle polític en les eleccions del 12 de maig passat, la qual cosa assegura que els obliga a mantenir-se a l’oposició, tot i que reconeixen el “paper determinant” que juguen en l’actual aritmètica parlamentària. En aquest sentit, els negociadors assenyalen que, després dels indults i l’amnistia, el següent pas ha de ser la de la sobirania fiscal i la resolució del conflicte polític, que passa per un referèndum. Els republicans es van donar de marge fins a final de mes per arribar a un acord amb els socialistes.Des del PSOE van intentar treure ferro a l’avís d’Esquerra Republicana considerant que encara hi ha temps i que les converses continuen. “Nosaltres estem molt confiats, optimistes i esperançats que Catalunya tindrà el que va votar el 12-M, girar full i que Illa lideri el canvi”, va asseverar la seua portaveu, Esther Peña.Per la seua part, el portaveu dels comuns, Joan Mena, va avisar els republicans que una repetició electoral pot no atansar un millor finançament per a Catalunya. “Serem més a prop d’aquest sistema de finançament amb un acord progressista o hi serem més a prop amb una repetició electoral?”, va plantejar.