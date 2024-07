Mor un menor ofegat i una altra, al caure d'un hotel

Dos menors, un nen de 13 anys i una nena d’11, van morir ahir a Madrid i Menorca, el primer després d’ofegar-se en una piscina, i la segona al precipitar-se des d’un setè pis en un hotel.

El nen va morir a l’hospital de La Paz, on va ingressar diumenge després d’ofegar-se a la piscina d’una urbanització privada a Alcalá de Henares. Pel que sembla, el menor es va quedar atrapat a la reixeta de la depuradora de la piscina. Primerament, el va intentar ajudar un amic però, sense èxit, va avisar els adults. Els veïns van apagar llavors la depuradora i van treure el nen de l’aigua en parada cardiorespiratòria. El nen va ingressar en estat crític a l’Hospital de La Paz, on finalment va morir. La Policia investiga l’accident ocorregut en aquesta piscina comunitària, que al ser petita i donar ús només a uns 25 veïns, no hi cal la presència de socorrista.

Les primeres indagacions apunten que la nena va caure accidentalment del balcó de la seua habitació

D’altra banda, una nena d’origen irlandès d’11 anys va morir al caure des de la setena planta d’un hotel al port d’Alcúdia. El succés va ocórrer al voltant de les 06.43 hores, mentre la seua família dormia. Fins al lloc dels fets es van mobilitzar diverses patrulles de la Guàrdia Civil, la Policia Local d’Alcúdia i SAMU 061, els efectius dels quals només van poder certificar la mort de la menor, que va quedar a la teulada de la planta baixa de l’hotel després d’una caiguda d’uns 20 metres. La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació per provar de determinar quines han estat les causes d’aquest tràgic succés. Les primeres indagacions apunten que va tenir una caiguda accidental des del balcó de l’habitació en la qual s’allotjaven. Segons va informar el Diario de Mallorca citant fonts policials, la nena es trobava a l’illa al costat de la seua família de vacances i tenien previst tornar a Irlanda ahir mateix. Emergències 112 també va mobilitzar fins a la zona a un psicòleg, perquè pogués oferir atenció als pares.L’accident va provocar una forta consternació a l’hotel i a la zona, una important colònia de turisme britànic.