Aragonès i Sánchez es reuneixen avui en plenes negociacions ERC-PSC

El president del Govern central, Pedro Sánchez, es traslladarà avui fins al Palau de la Generalitat per reunir-se amb el president en funcions, Pere Aragonès, en plena recta final de la negociació entre ERC i PSC per a la possible investidura de Salvador Illa, malgrat que ambdós parts han situat aquesta trobada al marge d’aquestes converses.

Esquerra ha marcat finals de juliol com a límit per assolir un preacord amb els socialistes, que ha de tenir com a eix central la sobirania fiscal de Catalunya. Aquest és un extrem que el Govern central continua rebutjant, però en els últims dies s’han fet passos en qüestions que estaven pendents de tancar i que aplanen el terreny a un eventual pacte d’investidura. L’últim, el compromís del Govern espanyol d’abonar 1.520 milions en els propers tres anys a la Generalitat, 1.058 dels quals vinculats amb Rodalies i 450 per a I+D, partides que responen al pacte PSOE-ERC del novembre del 2023 per a la investidura de Sánchez. Tot i que Aragonès té intenció de posar sobre la taula la necessitat que Catalunya compti amb un finançament singular, i que les dos parts han admès que és possible que durant la reunió “es parli del context polític actual”, tant la Generalitat com la Moncloa van insistir que la reunió “no és per tancar una investidura”, una qüestió que, van afirmar, es troba en mans dels equips negociadors.

Aragonès i Sánchez es veuran al Palau i després presidiran la firma del conveni de traspàs de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital que rubricaran la ministra d’Inclusió, Elma Saiz, i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. Es tracta d’un dels cinc acords que es van firmar al desembre, en l’última reunió entre els dos dirigents. En aquest cas es van firmar acords per millorar el servei de Rodalies, el compromís d’impulsar una llei de garantia de plurilingüisme perquè els ciutadans es puguin dirigir a l’administració en la seua llengua o impulsar un centre tecnològic de producció de xips. Un altre compromís pendent, també emmarcat en la investidura de Sánchez, és la condonació parcial del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).