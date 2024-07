Delgado supera el tràmit per ser nomenada fiscal de Memòria

L’exministra Dolores Delgado va aconseguir ahir superar el tràmit per tornar a ser proposada fiscal de Sala de Memòria Democràtica, després que el Consell Fiscal considerés que no hi ha motius d’incompatibilitat per al seu nomenament, que va ser anul·lat fa uns mesos pel Tribunal Suprem. L’alt tribunal va ordenar que el Consell Fiscal valorés si hi ha incompatibilitat en la seua designació com a fiscal de Sala de Memòria per l’activitat professional del seu marit, l’exjutge i advocat Baltasar Garzón, que dirigeix una fundació centrada en la mateixa matèria: drets humans i memòria democràtica. I això és el que va fer ahir aquest òrgan, la decisió final del qual va tirar endavant amb cinc vots a favor (els de la Unió Progressista de Fiscals i els tres vocals nats, entre els quals el fiscal general), i sense que volguessin participar en la votació set vocals més: els de l’Associació de Fiscals (AF), de caràcter conservador i majoritari en la carrera, i l’Associació Professional i Independent de Fiscals. Aquests es van negar a votar al considerar que feia falta documentació per pronunciar-se.

Amb aquest aval, el Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va anunciar que proposarà de nou Delgado perquè sigui nomenada una altra vegada pel Consell de Ministres per al càrrec de fiscal de Sala de Memòria Democràtica.

L’ascens de Delgado a fiscal de la màxima categoria de la carrera Fiscal ha estat revocat per la Sala Tercera de l’Alt Tribunal fins a en dos ocasions. En la primera, García Ortiz va ser condemnat per desviació de poder.