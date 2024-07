Fatah i Hamas acorden un Govern d'unitat nacional

Catorze faccions palestines, entre les quals les enfrontades Hamas i Fatah, han firmat un acord en la cimera de reconciliació a la Xina que inclou formar “un Govern d’unitat nacional temporal” amb autoritat sobre tots els territoris palestins (Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est), segons un comunicat emès per Hamas. Aquest Govern es formaria sota el consens de les 14 faccions palestines signants i la decisió del president, i es regiria per la llei bàsica palestina, segons el text. Així ho van acordar els grups, entre els quals s’inclouen també la Jihad Islàmica, el Front Popular per a l’Alliberament de Palestina (PFLP) o el Front Democràtic per a l’Alliberament de Palestina (DFLP), per “unificar els esforços nacionals” que posin fi a la guerra i l’agressió (israeliana).

El ministre xinès d’Exteriors, Wang Yi, va dir que l’acord és “un pas important per promoure la resolució de la qüestió palestina i aconseguir la pau i l’estabilitat al Pròxim Orient”.

Mentrestant, l’Exèrcit israelià manté la pressió al nord, centre i sud de la Franja de Gaza, al cap de gairebé deu mesos de guerra.