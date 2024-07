Harris ja compta amb el suport de prou delegats per garantir-se la nominació

La candidata demòcrata a la Presidència dels EUA i actual vicepresidenta, Kamala Harris, ja ha aconseguit el suport del nombre de delegats necessaris per assegurar-se la nominació presidencial de cara a la convenció nacional demòcrata que se celebrarà el proper 19 d’agost a Chicago (Illinois).

Harris va obtenir en tot just 24 hores l’aval de 1.976 delegats dels 1.968 necessaris, una xifra que va assolir després d’una allau de mostres de suport per part de nombroses delegacions estatals, i que s’espera que continuï creixent amb el pas dels dies, segons la CNN.Els últims sondejos sobre els comicis presidencials mostren números lleugerament millors per a Harris, tot i que també, igual com el president Joe Biden, perdria les eleccions contra el republicà Donald Trump.Aquestes enquestes es van fer abans de l’anunci de Biden de renunciar a la reelecció, per la qual cosa preguntats per Harris, els enquestats responien a una situació hipotètica.La més recent, l’enquesta de YouGov per a CBS News, donava a Trump cinc punts d’avantatge sobre Biden (52% a 47%) per només tres sobre Harris (51% a 48%).De moment, Harris ha estat l’única a postular-se a prendre el testimoni de Biden per ser confirmada a la convenció nacional demòcrata.

Ara necessita arribar a la convenció amb un candidat a vicepresident. Els noms que sonen amb més força als mitjans nord-americana són homes blancs, que majoritàriament tenen un perfil sòlid en estats considerats clau per guanyar els comicis del novembre.Mark Kelly, astronauta i senador per Arizona; Josh Shapiro, governador de Pensilvània; Roy Cooper, governador de Carolina del Nord, i Andy Beshear, governador de Kentucky, són els candidats favorits a ocupar el lloc.

Dimiteix la cap del Servei Secret arran de l’atemptat contra Trump

La directora del Servei Secret dels EUA, Kimberly Cheatle, va presentar ahir la dimissió al càrrec després de reconèixer el “fracàs” en el dispositiu encarregat de la seguretat de l’expresident Donald Trump en un acte de campanya a Pensilvània en el qual va patir un intent d’assassinat. Cheatle va emetre un comunicat en el qual reconeix que el departament va fallar en la missió de protegir els líders de la nació, i assumeix la responsabilitat pels fets ocorreguts el 13 de juliol a Pensilvània, quan un tirador va disparar contra Trump, ferint-lo a l’orella.El mateix Trump va publicar un missatge en què insisteix que l’Administració Biden no el va protegir “adequadament”. “Em vaig veure obligat a rebre una bala per la democràcia. Va ser un gran honor fer-ho”, va dir.