Aragonès reclama a Sánchez sobirania fiscal en plenes negociacions per investir Illa

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, va apressar ahir el cap de l’Executiu central, Pedro Sánchez, a moure’s perquè Catalunya tingui un model de finançament “just i propi”, en una reunió celebrada al Palau de la Generalitat en plena recta final de les negociacions per a la investidura de Salvador Illa i després que ERC marqués finals de juliol com a límit per tancar un acord amb el PSC.

La reunió entre els dos presidents es va prolongar prop d’una hora, mentre en paral·lel es reunien també el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà. Va servir oficialment per rubricar el traspàs de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) a la Generalitat (vegeu el desglossament), però la reunió va donar més de si. Els dos presidents van repassar els últims acords assolits per “concretar i planificar” diverses transferències i assumptes pendents i es van comprometre a treballar per “culminar” els acords assolits entre ERC i el PSOE. En aquest sentit, Aragonès va remarcar que encara cal tancar pactes com la condonació de 15.000 milions del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) o el projecte per a la instal·lació a Catalunya d’un centre tecnològic de producció de xips (Innofab). I malgrat que tant la Generalitat com la Moncloa van insistir que aquesta reunió es trobava al marge de les negociacions per a la investidura d’Illa, el republicà va aprofitar l’ocasió per posar èmfasi en el fet que Catalunya s’ha de dotar d’un sistema de finançament “singular”, que és la principal de les condicions que els republicans plantegen als socialistes per donar el seu suport al seu candidat. Aquest pas és el següent a seguir, segons ERC, per “continuar avançant en la resolució del conflicte polític”, que ha de culminar amb la celebració d’un referèndum.

Vilagrà i Bolaños van aprofitar l’ocasió per fer la seua pròpia reunió

Tant el traspàs de l’IMV com el clima d’entesa i de compliment dels acords que va envoltar la reunió entre Sánchez i Aragonès permeten pensar que republicans i socialistes maduren un acord per a la investidura d’Illa, que pot arribar en els propers dies si pacten un nou finançament, encara que l’última paraula la tindran les bases d’Esquerra, que seran consultades sobre el pacte.La reunió d’ahir, la cinquena entre Sánchez i Aragonès des de l’any 2021 i la primera des de l’aprovació de la llei d’amnistia, venia precedida d’altres gestos d’aproximació, com l’anunci de dilluns passat sobre el traspàs de 1.520 milions en els propers tres anys a la Generalitat, 1.058 dels quals vinculats amb Rodalies i 450 per a I+D, partides que responen al pacte PSOE-ERC de l’any passat per a la investidura de Sánchez.El president va aprofitar la seua visita a Barcelona per reunir-se també amb Illa, amb qui va quedar per dinar al Raval.

Moncloa només va executar el 45% de les inversions per a Catalunya el 2023

Junts va justificar ahir, després de propiciar que el Congrés tombés els objectius d’estabilitat pressupostària del Govern central, que el motiu va ser el dèficit en execució pressupostària que pateixen els catalans. Segons un informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat publicat per la mateixa formació, l’Estat espanyol va executar només un 45 per cent de les inversions pressupostades a Catalunya l’any passat. En total, les inversions pressupostades s’elevaven als 2.276 milions d’euros, però en el tancament de l’any només s’havien executat 1.028 milions, de manera que cada català va rebre 130 euros. Això situa Catalunya a la cua de totes les comunitats autònomes en inversió real, malgrat ser la tercera amb més recursos pressupostats. Les dades catalanes contrasten amb les de Madrid, on es va executar un 211% del previst, o els de Múrcia, la més elevada de totes, amb un 217,9%. Per la seua part, el Govern espanyol, que va intentar treure-li ferro a les derrotes acumulades ahir al Congrés, va afirmar que no entén la postura dels juntaires i va advertir que “això significa que, per exemple, en el cas de Catalunya havien d’arribar 1.500 milions d’euros més per poder aplicar-los en polítiques que beneficien la gent, en política educativa, en sanitat o en dependència”.El camí d’estabilitat és l’avantsala dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2025 i el seu rebuig per part del Congrés, amb els vots de PP, Vox i el crucial no de Junts, pot portar el retard de la seua presentació. El ministeri d’Hisenda compta ara amb un mes per presentar un altre camí de despesa.

El traspàs “agilitzarà” la gestió de l’Ingrés Mínim

La ministra d’Inclusió, Elma Saiz, i el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, van firmar ahir el traspàs de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) a Catalunya. Campuzano i Saiz van coincidir a destacar que la mesura els permetrà ser més “eficaços” a l’hora de combatre la pobresa severa i també la infantil. El conseller va detallar que l’objectiu és reduir el temps mitjà de resolució d’aquesta prestació a 66 dies, que és el que la Generalitat tarda actualment a donar resposta a la Renda Mínima Garantida de Ciutadania. Així mateix, va dir que la previsió és que la finestreta única s’implanti en un termini d’uns nou mesos.

Rovira insta a la quitació de 15.000 milions del Fons de Liquiditat

La secretària general d’ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, ha demanat aquest dimecres al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, la garantia que arribarà “fins al final” i recorda que queda pendent la quitació de 15.000 milions del deute de la Generalitat del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). “Si Sánchez compleix significa que nosaltres podem tornar a garantir que qualsevol acord a què arribem amb el PSC i el PSOE es complirà. Hi ha acords pendents que són molt importants, no només per a ERC, sinó per al país, com el traspàs de Rodalies. Quedarà també pendent la quitació del deute de la Generalitat del FLA”, va dir.