Un ninot de Junqueras penjat hauria sortit d'ERC

ERC està investigant si el ninot penjat que va aparèixer a Sant Vicenç dels Horts amb la cara d’Oriol Junqueras el 2019 també s’hauria ideat des de dins d’ERC, abans de les europees d’aquell any, tal com va avançar ahir la cadena radiofònica RAC1. Aquesta acció de falsa bandera va tenir lloc el 24 de maig, dos dies abans de les eleccions al Parlament Europeu. El mateix Junqueras, encara des de la presó, va criticar l’acció, que tenia les sigles ERC pintades a la panxa, i un missatge en castellà en el qual es podia llegir “Junqueras, podreix-te a la presó”. Cap possible responsable dels fets, va afirmar l’esmentat mitjà, és al partit en aquests moments. El líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, va compartir en el seu dia una foto del ninot a les xarxes amb el missatge: “Així s’ha despertat un dels carrers del poble de Junqueras. Carrers pels quals passen cada dia els seus fills quan van a l’escola.”

Aquesta nova polèmica arriba després de la suscitada pels cartells denigrants sobre l’Alzheimer contra Ernest i el seu germà Pasqual Maragall. Precisament el que va ser director de comunicació d’ERC, investigat pel cas dels cartells, Tolo Moya, va afirmar després d’aquesta nova informació: “La meua relació amb ERC es va iniciar el 2021. Això demostra que ERC m’ha utilitzat com a cap de turc per protegir altres persones.”