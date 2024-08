Violentes protestes per l'assassinat de tres nenes a Southport

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia de Merseyside va confirmar ahir que més de mig centenar d’agents van resultar ferits arran dels enfrontaments amb manifestants que dimarts a la nit es van congregar a la ciutat de Southport per protestar per la mort de tres nenes assassinades dilluns passat. La Policia va apuntar que alguns manifestants formaven part del partit d’extrema dreta Lliga de Defensa Anglesa atrets per fake news sobre que l’autor de l’atac era un migrant sol·licitador d’asil.