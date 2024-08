3.900 militants d'ERC (48%) voten fins a la una del migdia en la consulta pel preacord per investir Illa

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

3.900 militants d'ERC han votat fins a la una del migdia en la consulta per validar o no el preacord amb el PSC que contempla investir el candidat socialista, Salvador Illa. Segons la formació, ja haurien emès el seu vot el 48% del total del cens. Aquest divendres 8.226 militants d'ERC estan cridats a participar-hi. Està previst que a les 19.30 h es doni a conèixer el resultat final en una compareixença davant els mitjans de comunicació per part de la direcció republicana. La consulta és telemàtica i està en marxa des de les 10 h i s'allargarà fins les 19 h.

Tota la votació serà telemàtica, també la que es fa a través de les seus, facilitant el vot en línia a les persones que ho necessitin. D'aquesta manera, a Calàbria poden fer un seguiment a temps real de la participació en la consulta i se'n podrà saber el resultat final tan bon punt finalitzi el temps de votació.

Les bases han de respondre amb 'sí', 'no' o 'abstenció' a la pregunta acordada per la direcció dels republicans: "Estàs d’acord que Esquerra Republicana voti a favor de la investidura del candidat socialista a canvi de la sobirania fiscal, la promoció i protecció de la llengua catalana, la Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític i la resta de mesures acordades?".

El preacord amb el PSC va ser avalat per pràctica unanimitat de l'executiva aquest dilluns, en una llarga reunió de gairebé deu hores en què van acabar de tancar "garanties" amb els socialistes. Aquell mateix vespre, Marta Rovira va informar del pacte en una macroassemblea telemàtica amb la militància. Durant les hores posteriors van ser els màxims dirigents d'ERC, incloent-hi Pere Aragonès i Marta Rovira, els qui es van desplaçar a les diferents assemblees territorials per a informar i debatre els termes de l’entesa.

Partidaris i detractors

La secretària general del partit, Marta Rovira, ha defensat el pacte afirmant que és un "salt endavant importantíssim". En canvi, l'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, ha mostrat "respecte" pel preacord, però ha mantingut silenci sobre el vot. Bona part de l'executiva d'ERC, membres del Govern com el mateix Aragonès i alcaldes dels republicans s'han mostrat favorables a l'entesa, però també han aparegut veus contràries. La diputada al Congrés, Pilar Vallugera, el conseller nacional del partit, Joan Puig, l'exalcalde de Tarragona, Pau Ricomà, o exdiputats han fet públic el seu 'no' a la consulta.