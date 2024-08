Pla amb radars i trams de velocitat variable a l'AP-7

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit preveu aplicar un pla de xoc a l’AP-7 per combatre els col·lapses diaris i els accidents que es registren en aquesta autopista, un projecte que inclou mesures com la implementació d’un sistema de velocitat variable en un tram de 100 quilòmetres entre Maçanet (Selva) i el Vendrell (Baix Penedès). Per això, es faran servir sistemes predictius amb càmeres amb intel·ligència artificial que ajudaran a calcular quan hi haurà retencions a l’autopista. A més, en aquest tram s’instal·laran radars per comprovar que els conductors compleixen amb la velocitat marcada en cada moment.

El projecte, amb el qual Trànsit vol millorar la seguretat i el trànsit de l’AP-7, s’ha començat a redactar amb la previsió que les obres comencin el 2025.També es preveu instal·lar un sistema de control d’entrada de vehicles a l’AP-7, que contribuirà a evitar embussos. Es tracta d’un sistema de semàfors que permetran l’entrada de vehicles cada 10 segons aproximadament. De la mateixa manera, també està previst instal·lar nous radars mòbils. A les Terres de l’Ebre, aquestes càmeres serviran per multar els camions que no respectin l’obligació de circular per la dreta entre Camarles i Calafat, on l’AP-7 té dos carrils per sentit.El pla de xoc també preveu doblar els quilòmetres de carrils addicionals a l’autopista, passant dels 100 actuals a gairebé 200, perquè es consolidaran els que s’han provat de sortida. En tots els trams on hi hagi carrils addicionals, tots els vehicles, en els dos sentits, hauran de circular a 100 quilòmetres per hora.Segons Trànsit, el volum de vehicles a l’AP-7 ha crescut un 7% entre els mesos de gener i juliol d’aquest any, i la previsió és que aquestes dades continuïn augmentant els pròxims anys.Aquesta autopista va tornar a patir ahir nous talls de carrils i retencions a causa de tres accidents de trànsit a l’Ametlla de Mar, Castellbisbal i Gelida, aquest últim amb quatre vehicles implicats.