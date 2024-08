Begoña Gómez també es querella contra el jutge que la investiga

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, va presentar ahir una querella per presumpta prevaricació contra el jutge que la investiga per suposat tràfic d’influències, Juan Carlos Peinado, al considerar que ha adoptat decisions “arbitràries i manifestament injustes” i “ha forçat” les normes en una instrucció “perversa”.

L’advocat de Gómez, l’exministre Antonio Camacho, va sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que investigui el jutge per presumptes delictes de prevaricació, revelació d’actuacions processals declarades secretes i revelació de secrets per funcionari públic.

Tot plegat, tres dies després que l’Advocacia de l’Estat, en representació de Sánchez, també es querellés contra el jutge, a l’entendre que va dictar “a posta” diverses resolucions contràries al disposat en la norma, que atenien “conviccions pròpies”.Segons l’advocat de Gómez, l’actuació del jutge Peinado ha perjudicat greument l’esposa de Sánchez, ja que s’han divulgat informacions i actuacions declarades secretes, mentre ella, assegura, desconeixia tots els extrems de la investigació, causant-li indefensió. Camacho afirma que el jutge ha adoptat decisions judicials “arbitràries i manifestament injustes” mitjançant l’emissió de resolucions judicials o adopció de decisions comunicades de forma verbal. Aquesta conducta, diu, podria suposar la comissió d’un delicte continuat de prevaricació.El jutge Peinado podria quedar apartat de la causa en la qual investiga Begoña Gómez si el TSJM admet a tràmit la querella presentada per l’esposa de Sánchez. Diferents juristes assenyalen que hauria d’apartar-se de motu proprio o, si no ho fa, els investigats en la causa haurien de presentar una recusació perquè deixés d’investigar i que fos un altre jutge el que es fes càrrec del cas. La decisió, en tot cas, no s’espera fins al setembre.D’altra banda, el magistrat ha sol·licitat a la Universitat Complutense els convenis de fundació de totes les càtedres extraordinàries de la institució i el currículum dels directors i codirectors per comparar-los amb els de Gómez.