ERC farà Illa president

Esquerra investirà el socialista Salvador Illa com a president, després que les bases del partit recolzessin ahir el preacord que inclou el nou finançament català, l'anomenat “concert solidari”. El sí va tirar endavant amb un 53,5% dels vots davant del rebuig del 44,8%, una diferència de només 550 militants republicans.

En la consulta interna van participar 6.349 afiliats, el 77% del cens: el sí va obtenir 3.397 vots (53,5 %); el, no, 2.847 (44,8%); i l’abstenció, 105 (1,7%). L’ajustat aval de la militància d’ERC a investir Illa, amb una diferència de 550 vots, suposa un reconeixement per a l’actual direcció del partit, encapçalada per Marta Rovira.L’acord amb el PSC, plasmat en un document de 25 pàgines, contempla un “finançament singular” per a Catalunya –que els republicans consideren un “concert econòmic solidari”–, així com mesures per reforçar la defensa del català o per avançar en la resolució del conflicte polític, entre altres punts.

Marta Rovira va avisar que el sí a la investidura de Salvador Illa és “vigilant i exigent” a causa de la “desconfiança” que Esquerra té cap al PSC. Així ho va explicar en una compareixença des de la seu de l’organització, acompanyada pels membres de l’executiva nacional després de l’“ajustat” aval de les bases. Dijous ja va advertir els socialistes que si no compleixen el pacte no només complicaran les coses al futur govern d’Illa, sinó també el de la legislatura espanyola, ja que els set diputats d’ERC al Congrés retirarien el seu suport a Pedro Sánchez.

Rovira va dir ahir que la direcció ha rebut el missatge de la seua militància: el contingut de l’acord és “molt bo”, però “sembla poc creïble” per la poca confiança que genera el PSC. ERC ha encarat les negociacions, va dir Rovira, sense abandonar els seus dos objectius: avançar cap a la independència de Catalunya (el “finançament singular” seria un pas en aquest camí) i més justícia social. Preguntada sobre si ERC votarà Illa com a president fins i tot en el supòsit que l’expresident Carles Puigdemont, que ha promès que tornarà per a la investidura, vagi a la presó, Marta Rovira va voler llançar una reflexió: “Hem treballat perquè pugui tornar en llibertat i continuarem treballant-hi. Si es produeixen ulteriors escenaris, la direcció s’haurà de reunir i prendre decisions que avui no estan preses.”

La secretària general dels republicans va explicar que el silenci dels d’Illa durant els últims dies sobre el preacord estava “mig acordat” per deixar que les bases processessin el pacte, mentre que es va mostrar confiada que la diputada de Jovent Republicà, Mar Besses, també donarà suport a la investidura, atès que el seu vot és imprescindible per assolir la majoria de 68 escons al Parlament. Jovent Republicà prendrà avui una decisió en aquest sentit. Ara, el president del Parlament, Josep Rull, activarà la investidura en un ple que podria celebrar-se dimecres o en dies posteriors.

La cúpula del PSC es reuneix entre crítiques de barons del PSOE

La comissió executiva del PSC es reunirà avui a Barcelona, el fòrum en el qual per primera vegada Salvador Illa valorarà l’acord amb Esquerra i els resultats de la consulta a la militància que li han de garantir la investidura.

Els que sí que van parlar ahir van ser els ministres de la Presidència, Félix Bolaños, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun, que van aplaudir l’aval de les bases republicanes. Segons l’opinió de Bolaños, fa preveure que la Catalunya del futur “està cada dia més a prop amb grans acords entre diferents” i una “política amb majúscules”. Així ho va afirmar en un missatge en el seu compte de X, que va acabar amb les paraules en català Salva Illa President, Catalunya guanya, Espanya guanya.

Però aquest missatge contrasta amb les creixents pressions de bona part dels barons del PSOE contra el pacte fiscal que inclou l’acord d’investidura.L’últim va ser ahir el president del Govern asturià i líder del partit al Principat, Adrián Barbón, que va dir que qualsevol canvi en el finançament autonòmic, inclosa la relativa a Catalunya, s’haurà de debatre en el Consell de Política Fiscal i Financera. Va afirmar que, en aquest marc, Astúries votarà “sempre” en contra de la sortida de qualsevol comunitat del règim comú. Una postura que se suma a la d’altres destacats barons encapçalats pel president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i l’aragonès, Javier Lambán.

D'altra banda, el líder dels socialistes gallecs, José Ramón Gómez Besteiro, considera que el pacte dels socialistes amb ERC “no posa en tela de judici” ni la solidaritat ni el principi d’igualtat de tracte entre espanyols.