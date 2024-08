Decepció d'alguns líders d'ERC de Lleida després de la consulta i reunió de l'executiva regional

L’executiva regional d’ERC al pla de Lleida va analitzar ahir els resultats de la votació en el conjunt de Catalunya, que es va decantar favorablement a favor d’investir president Salvador Illa per escàs marge dos dies després que transcendís que tant al pla com al Pirineu la militància es decantaria majoritàriament pel no. L’executiva va rebutjar fer pública la seua valoració i el president, Carles Comes, va assegurar que la reunió estava convocada anteriorment. El missatge després d’aquesta convocatòria va ser d’unitat, a favor d’enfortir el partit i de tirar-lo endavant.

Tanmateix, alguns líders de la formació no van poder amagar la decepció i es van pronunciar en contra dels resultats. És el cas del president de la secció local d’ERC, Xavi Biosca, que es va posicionar en contra del pacte amb el PSC dies abans de la votació, igual com el seu secretari d’organització, Xavier Casanovas, que després de conèixer-se el resultat va dir a X: “Molt decebut i molt trist.” En canvi, altres dirigents del partit com l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, van mostrar la seua postura favorable a través de les xarxes: “Jo dic sí pel país.”

A Lleida, Esquerra va habilitar un punt de votació a la seua seu a la capital i un altre a la de Tremp. Al pla, dels 605 militants que podien votar van ser molt pocs els que van acudir per fer-ho de forma presencial, i també així ho van fer a través de l’aplicatiu. Biosca va considerar després de fer-se públic el resultat que el pacte amb el PSC “és un error històric i el temps ens donarà la raó”.

Encara que el partit no va facilitar dades per territoris, es va mostrar convençut que a Lleida el no hauria guanyat “àmpliament”. Va dir que la direcció d’Esquerra a la capital no es planteja ara per ara dimitir i va afegir que “acceptem la democràcia” i va assenyalar que creuen que la millor manera de defensar els seus posicionaments és seguir dins del partit, que a més afronta ara l’elecció d’una nova executiva nacional. També va opinar que el resultat a favor del sí ha estat fruit d’“una gran campanya mediàtica per part de la direcció nacional”, un fet que va criticar afirmant que el que hauria d’haver fet és limitar-se a informar de l’acord i “deixar la decisió en mans dels militants”.