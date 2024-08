A la presó per tortures en un centre de menors aragonès

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El director d’un centre de menors d’Ateca, a Saragossa, i quatre treballadors més han ingressat a presó sense fiança acusats de tortures, lesions, agressió sexual, contra la integritat moral, corrupció de menors i pertinença a grup criminal. La investigació judicial va començar arran de les denúncies presentades pels pares d’un adolescent de 16 anys i els d’una menor de 17 anys, tots dos internats al centre, contra dos educadors i dos auxiliars. Aquestes denúncies van permetre descobrir més casos de vexacions a altres interns i van desembocar en les detencions.

Els agents de la Guàrdia Civil van poder verificar que aquests educadors, amb el coneixement del director del centre, haurien estat duent a terme una sèrie d’accions que no s’ajustarien al protocol de tracte cap als interns i que podrien incórrer en fets delictius.

La investigació es va iniciar per les denúncies de famílies, que van avisar del tracte vexatori a interns

Haurien consistit en tractes degradants i vexatoris, així com lesions patides per una de les víctimes en una habitació a la qual havien tapat prèviament l’espiell de porta abans de tancar-la amb clau. A aquest menor se li havien efectuat accions per immobilitzar-lo que no haurien estat registrades, tal com indica la normativa en aquests centres d’atenció a menors amb conductes agressives i problemàtiques. El director del centre hauria donat instruccions perquè aquestes accions no s’incloguessin als expedients.Davant d’aquesta situació, els agents policials van arrestar dijous els quatre empleats implicats i el director del centre. Tots ells van passar ahir a disposició de la titular del Jutjat d’Instrucció número dos de Calataiud, que va ordenar el seu ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança com a possibles autors dels delictes esmentats.Paral·lelament, la magistrada del cas va dictar un acte de mesures cautelars i va decretar el tancament provisional del centre fins al total esclariment dels fets, i l’Institut Aragonès de Serveis Socials està treballant per poder resituar els menors.