A prisión por torturas en un centro de menores aragonés

El director de un centro de menores de Ateca, en Zaragoza, y cuatro trabajadores más han ingresado en prisión sin fianza acusados de torturas, lesiones, agresión sexual, contra la integridad moral, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. La investigación judicial comenzó a raíz de las denuncias presentadas por los padres de un adolescente de 16 años y los de una menor de 17 años, ambos internados en el centro, contra dos educadores y dos auxiliares. Estas denuncias permitieron descubrir más casos de vejaciones a otros internos y desembocaron en las detenciones.

Los agentes de la Guardia Civilpudieron verificar que estos educadores, con el conocimiento del director del centro, habrían estado llevando a cabo una serie de acciones que no se ajustarían al protocolo de trato hacia los internos y que podrían incurrir en hechos delictivos. Habrían consistido en tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones sufridas por una de las víctimas en una habitación a la que habían tapado previamente la mirilla de puerta, antes de cerrarla con llave. A este menor se le habían efectuado acciones para inmovilizarlo que no habrían sido registradas, tal como indica la normativa en estos centros de atención a menores con conductas agresivas y problemáticas. El director del centro habría dado instrucciones para que estas acciones no se incluyeran en los expedientes.Ante esta situación, los agentes arrestaron el jueves a los cuatro empleados implicados y al director del centro. Todos ellos pasaron ayer a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Calatayud, que ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como posibles autores de los delitos mencionados. Paralelamente, la magistrada dictó un auto de medidas cautelares decretando el cierre provisional del centro hasta el total esclarecimiento de los hechos, y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales está trabajando para reubicar a los menores.