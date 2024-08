Milers de veneçolans surten als carrers contra el resultat electoral

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veneçolans estaven cridats ahir a sortir als carrers per protestar pel suposat frau a les eleccions presidencials de diumenge passat. “Vam triomfar el 28 de juliol i ara cobrarem Caracas”, va publicar la líder de l’oposició veneçolana, María Corina Machado, en un missatge en el seu compte a la xarxa social X. Els EUA, l’Argentina, l’Uruguai, l’Equador, el Perú, Panamà i Costa Rica ja han validat el triomf de l’opositor Edmundo González a les eleccions.

Mentrestant, el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va denunciar que els “comanditos de l’oposició” planejaven portar a terme “un atemptat” a Caracas en el marc de les manifestacions.“Vull denunciar una nova emboscada que es pretén demà dissabte (...). Part d’aquests grups de comanditos, armats amb granades i altres armes, pretenen fer un atemptat demà a la zona de Bello Monte (Caracas)”, va afirmar Maduro en declaracions recollides pel canal estatal VTV, al·ludint a grups d’organització política de la campanya de l’opositor Edmundo González.En aquesta línia, Maduro no només va denunciar que aquests grups de l’oposició ja han perpetrat “atacs previs contra les forces policials” de Veneçuela, sinó que a més va reiterar la seua acusació contra Machado i González per ser part d’“un intent de cop d’Estat liderat pels EUA”. Després de les acusacions abocades, Maduro va instar les forces de seguretat del país a “mantenir una vigilància màxima per garantir la seguretat de tots els veneçolans”, malgrat que “els delinqüents ja estan sent buscats”.D’altra banda, les forces afins a Maduro van convocar també una Gran Marxa Nacional per la Pau per recolzar la victòria de Maduro a les eleccions.El Consell Nacional Electoral (CNE) de Veneçuela va anunciar divendres la victòria de Maduro amb el 51,95% dels vots davant del 43,18% obtingut per la candidatura de González.Per la seua part, l’ONG Fòrum Penal ha comptabilitzat un total de 981 arrestos “verificats i identificats”, des del 29 de juliol, l’endemà de les eleccions presidencials de Veneçuela. A més, haurien mort onze civils i un militar veneçolans.