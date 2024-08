Maduro dona per “resolt” el “brot feixista” després de 2.000 detencions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va donar ahir per “resolt” el “brot feixista” amb referència a les protestes per suposat frau electoral en els comicis presidencials del passat dia 28 de l’oposició i va anunciar que han estat detingudes 2.000 persones l’última setmana.

“Vam resoldre amb la constitució i en pau el brot feixista. Tenim 2.000 presos capturats i d’allà van cap a [les presons de] Tocorón i Tocuyito. Màxim càstig. Justícia. Aquesta vegada no hi haurà perdó”, va advertir durant la seua intervenció en la manifestació de suport al chavisme celebrada davant del Palau de Miraflores de Caracas. “Aquesta vegada no hi haurà perdó. Aquesta vegada el que hi haurà és Tocorón. Molt greu, el que ha fet”, va insistir durant la marxa chavista.El ministeri de Relacions Interiors, Justícia i Pau del Govern de Veneçuela va informar ahir de la confiscació d’un total de 156 peces d’armes de guerra que anaven a ser utilitzades per a “accions violentes contra el poble”.Maduro va esmentar també l’ordre de la Sala Electoral del Tribunal Suprem de Justícia, que ha donat 72 hores a la directiva del Consell Nacional Electoral (CNE) perquè presenti tots els documents del procés electoral i va recordar que aquesta sala del TSJ és l’única que pot revisar tot “com ho manen la Constitució i les lleis”.Per la seua part, l’oposició veneçolana va denunciar l’intent de segrest d’uns dels seus voluntaris en la jornada electoral del passat 28 de juliol, a mans de “subjectes armats” que han envoltat el seu habitatge en el marc de les manifestacions organitzades aquest dissabte per protestar pel suposat frau en els comicis.“Subjectes no identificats pretenen segrestar David Gelder, membre del nostre equip nacional electoral”, va informar el partit opositor Vente Venezuela en una publicació en el seu compte de la xarxa social X, en la qual va agregar que alguns veïns de la zona “s’han mobilitzat per impedir-ho”.A l’exterior, els màxims responsables dels governs d’Espanya, Alemanya, França, Itàlia, els Països Baixos, Polònia i Portugal van demanar en una declaració conjunta la publicació de les actes de les eleccions presidencials veneçolanes de l’últim diumenge i van condemnar “contundentment” qualsevol detenció.Els set països assenyalen que l’oposició ha recollit i publicat “més del 80 per cent de les actes” de mesa. “Aquesta verificació és essencial per al reconeixement de la voluntat del poble veneçolà”, ressalta.La líder opositora de Veneçuela María Corina Machado va agrair aquest gest i va recolzar l’exigència que es verifiquin com més aviat millor, “a nivell internacional i independent, les actes” que va presentar la coalició antichavista més important, Plataforma Unitària Democràtica (PUD), atès que “el règim no ho va fer en els terminis establerts per la llei”.Per la seua part, el papa Francesc va demanar, després de la pregària de l’àngelus, que a Veneçuela es busqui “la veritat”, mentre que va instar les parts a utilitzar “la moderació” i evitar “qualsevol mena de violència”. De la mateixa manera, va instar a solucionar els contenciosos “amb diàleg pel bé de la població i no pels interessos de cada part”.