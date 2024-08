Les joventuts d'Esquerra avalen investir Illa i li asseguren els vots per ser president

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Jovent Republicà, organització juvenil vinculada a ERC, va acordar ahir a la nit que la seua diputada al Parlament, Mar Besses, voti a favor de la investidura de Salvador Illa, cosa que assegura al candidat socialista la majoria necessària per ser elegit president de la Generalitat. L’organització ho va anunciar després d’una reunió extraordinària de més de dos hores per valorar el preacord assolit entre ERC i el PSC, que ja va quedar ratificat en una consulta a la militància dels republicans divendres.

El suport de la diputada de Jovent Republicà és fonamental perquè Illa sigui president. Els 68 vots del PSC, ERC i els comuns permetran al candidat socialista ser elegit per majoria absoluta. El vot en contra de Besses o la seua abstenció li hauria impedit ser investit fins i tot en segona ronda, amb majoria simple, i hauria forçat eleccions a l’octubre.En un comunicat, Jovent Republicà va explicar que Besses emetrà “un sí crític” i es va comprometre a “condicionar la majoria parlamentària al llarg de la legislatura”.Respecte al preacord amb el PSC, les joventuts republicanes van admetre que conté “alguns elements positius”, en part perquè “esmena” els postulats “més de dretes” dels socialistes. Amb tot, van recalcar la seua “clara desconfiança” amb el compliment del pacte per la “falta de diligència en els compliments d’acords anteriors per part del PSOE” i van criticar la “poca credibilitat” d’Illa, a qui van acusar de “sempre haver interposat els interessos de la Moncloa i de Pedro Sánchez als de Catalunya”.L’aval de Jovent Republicà arriba després que el 12 de juny defensés que “el país no es pot permetre que l’unionisme s’apoderi del Govern”. A més, va criticar el PSC per compartir “el model de país amb la dreta més sucursalista”.