Londres promet mà dura contra els cervells de la violència ultra

El primer ministre britànic, Keir Starmer, va prometre ahir que tot el “pes de la llei” caurà sobre els responsables de la violència de caire ultradretà del cap de setmana en diverses ciutats del Regne Unit.

Starmer va fer una declaració al final d’una reunió del comitè d’emergència Cobra, a la qual van assistir diversos ministres, caps policials i els serveis de seguretat, per analitzar els disturbis i prendre mesures en cas que continuïn en els propers dies. “No ha estat una protesta, ha estat violència”, va afirmar el líder laborista.Starmer va recalcar que hi haurà prou espai a les presons per empresonar els responsables que van llançar pedres i botelles contra els agents de l’ordre i que van atacar també mesquites i un hotel que allotja sol·licitants d’asil.La tensió va augmentar arran de l’atac amb arma blanca del 29 de juliol en un centre recreatiu a Southport (nord-oest anglès), en el qual tres nenes van morir i vuit menors i dos adults van resultar ferits.L’autor de l’atac va ser Axel Rudakubana, de 17 anys d’edat, nascut a Gal·les de pares ruandesos. Tanmateix, el malestar dels grups d’ultradreta es va disparar al divulgar-se per les xarxes socials informació incorrecta que l’agressor era sol·licitant d’asil que havia creuat en pastera el canal de la Mànega.

En la reunió, l’Executiu laborista va donar llum verda a un “exèrcit permanent” format per oficials de Policia “especialistes” per fer front a les fortes protestes ultradretanes i antiimmigració registrades al llarg del país en els últims dies.Així mateix, Starmer va subratllar que els discursos d’odi i delinqüència a internet també s’abordaran amb la mateixa serietat. “Això no és una protesta, és pura violència i no tolerarem atacs a mesquites ni a les nostres comunitats musulmanes”, va recalcar.Per una altra banda, pel que fa a les acusacions del populista partit Reforma de Nigel Farage sobre una suposada “policia de dos nivells”, va subratllar que al Regne Unit tan sols hi ha “una Policia sense por ni favoritisme, exactament com hauria de ser”.