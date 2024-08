El dispositiu dels Mossos per detenir Puigdemont abans que entri al Parlament

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra estan acabant de dissenyar el dispositiu de seguretat al voltant i a l’interior del parc de la Ciutadella de Barcelona per al ple d’investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat aquest dijous. La policia catalana reforça el dispositiu ja habitual en plens importants com aquest en previsió que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont vulgui accedir a l’edifici del Parlament, cosa que els Mossos volen impedir. Aquest dimecres a la Ciutadella ja es poden veure desenes de tanques de seguretat per controlar els accessos i els moviments de possibles manifestants. A més, també es preveu tancar el parc i restringir l’accés a qualsevol persona no acreditada.

Puigdemont té vigent una ordre estatal de detenció per malversació de fons públics emesa pel magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Des que va marxar de Catalunya a finals d’octubre del 2017 no ha tornat a entrar a Espanya i ara previsiblement serà detingut. Ho pot fer qualsevol cos policial espanyol i en qualsevol lloc i moment, però previsiblement ho faran els Mossos d’Esquadra quan pretengui acostar-se a la cambra catalana. Els controls a les fronteres, sobretot a la Jonquera, són poc efectius i la intenció declarada de Puigdemont d’acudir al ple d’investidura fa que la policia catalana reforci el dispositiu a la zona més propera al Parlament.

Allà també hi haurà efectius d’antiavalots en previsió de dues manifestacions oposades respecte la detenció de Puigdemont. D’una part Vox, de l’altra, JxCat i entitats sobiranistes preparen una rebuda a Puigdemont al passeig Lluís Companys a les 9 del matí.

Si és arrestat, Puigdemont serà traslladat al jutjat de guàrdia del partit judicial on hagi estat detingut, probablement a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. El jutge de guàrdia comunicarà la detenció al Suprem. Llarena podria prendre-li declaració per videoconferència, convocar-lo per un altre dia o fer-lo traslladar immediatament a Madrid, que serà el més probable. Un cop a Madrid, Puigdemont pot quedar en llibertat provisional o ser enviat preventivament a presó per suposat risc de fuga.

En cas de detenció i presó la defensa de Puigdemont té previstos diversos escenaris i un d’aquests és presentar una petició d’habeas corpus’ al jutjat de guàrdia que assumeixi la detenció inicial o al Suprem. Si la petició és rebutjada, que és el més probable, es podria presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional, perquè la seva sala de vacances es pronunciï de forma urgent sobre la possible aplicació de la llei d’amnistia a l’expresident.