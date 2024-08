Directe | Ple d'investidura de Salvador Illa al Parlament de Catalunya

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parlament ha començat el ple que ha de servir per investir Salvador Illa nou president de la Generalitat. La sessió se celebra dins d'un Palau del Parlament blindat pels Mossos, que han tancat la majoria d'accessos al Parc de la Ciutadella per les mobilitzacions pel retorn de Carles Puigdemont, que en començar el ple no se sap on és, després de desaparèixer després de l'acte de benvinguda. S'espera que el ple duri unes set o vuit hores. El primer d'intervenir-hi és Illa, que no té límit de temps. A partir d'aquí, se suspendrà la sessió durant un temps "raonable", segons el president del Parlament, Josep Rull, perquè els grups parlamentaris puguin preparar les seves rèpliques.

Un cop hagin respost totes les formacions el candidat pot tornar a respondre, i aquí pot escollir si fer-ho en conjunt a tots els grups o individualment. D'aquesta segona manera obriria una nova ronda de torns on cada grup tindria el mateix temps que Illa i s'allargaria considerablement la durada del ple. Aquesta serà, però, una decisió del mateix Illa.

Illa arranca el seu discurs exigint l’aplicació "àgil i sense subterfugis" de l’amnistia

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha pronunciat durant uns 45 minuts el seu discurs d’investidura que ha iniciat exigint "l’aplicació àgil, ràpida i sense subterfugis" de la llei d’amnistia. "Catalunya ha de mirar cap endavant, no pot perdre el temps, ha de comptar amb tothom", ha proclamat Illa davant d’un hemicicle en el qual no és present l’expresident Carles Puigdemont que, després d’adreçar-se als seus seguidors als voltants del Parlament, està novament desaparegut.

Després d’una referència inicial a l’expresident català Josep Tarradellas, Illa s’ha compromès a "treballar per fer possible el restabliment íntegre de la totalitat dels drets polítics de totes les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya i de totes les formacions polítiques", i ha defensat l’aplicació de la vigent "llei d’amnistia aprovada fa uns mesos pel Congrés". "Des del respecte a la divisió de poders i al poder judicial, reclam respecte a l’esfera de decisió del poder legislatiu, que ha manifestat de forma clara, explícita i inequívoca la seua voluntat de normalització plena," ha subratllat.