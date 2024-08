La investidura se suspendrà o s'ajornarà si es consuma la detenció

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació Permanent del Parlament va acordar ahir que la sessió d’investidura comenci aquest matí a les 10.00 hores, però es pot veure condicionada per una eventual detenció de Carles Puigdemont. Si aconsegueix arribar fins a l’escenari muntat davant de l’Arc del Triomf, ja serà una “victòria” simbòlica, segons fonts de JxCat, i una vegada acabat el bany de multituds intentaria penetrar en un Parc de la Ciutadella blindat pels Mossos d’Esquadra, per accedir al Parlament. Els agents podrien detenir-lo en qualsevol moment del seu trajecte per Barcelona, si és que el poden localitzar. Si aconsegueix presentar-se al seu acte de benvinguda, és dubtós que els agents procedeixin a arrestar-lo en plena mobilització multitudinària. Des d’allà es dirigiria al Parlament acompanyat d’autoritats i càrrecs electes. Si arriba al perímetre blindat del parc de la Ciutadella, es trobarà un primer filtre dels Mossos, que podrien deixar-lo passar i detenir-lo ja dins del recinte o bé podrien deixar que assistís al ple d’investidura i arrestar-lo a la sortida.

Si és detingut abans del ple, es dona per fet que la investidura quedarà suspesa o ajornada: així ho demanarà JxCat, i la majoria de grups parlamentaris s’inclinen per secundar la idea. Tanmateix, ERC ja ha deixat clar que aposta per tornar a convocar el ple d’investidura “tan aviat com sigui possible” en els dies següents, com a màxim dilluns, per la qual cosa Illa podria ser investit encara que Puigdemont hagués d’ingressar en presó preventiva.El ple està dissenyat per culminar la investidura en un sol dia: s’iniciarà amb el discurs del candidat, Salvador Illa, que, sense límit de temps, exposarà el seu programa. Després d’una aturada per preparar les rèpliques, intervindran els líders parlamentaris –cada un disposarà de trenta minuts– i Illa podrà respondre i després es procedirà a la votació.

El concert pot suposar 13.200 milions

La Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) ha fet un primer càlcul del que pot suposar el concert econòmic català pactat entre PSC i ERC, estimant un transvasament anual d’“entre 6.600 i 13.200 milions d’euros des de la caixa comuna de l’Estat cap a la Hisenda catalana”.

El PP titlla la situació amb Puigdemont de “circ”

El vicesecretari d’Institucional del Partit Popular, Esteban González Pons, va afirmar ahir que l’arribada de Carles Puigdemont a Espanya amb l’objectiu d’assistir al debat d’investidura de Salvador Illa “pot ser un circ” que porti Espanya al “ridícul, no només institucional, sinó també polític i internacional”.

IU veu un intent de rebentar el ple

El coordinador federal d’Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, va criticar ahir que la intenció de l’expresident de la Generalitat de tornar té la voluntat de “rebentar” la investidura de Salvador Illa i l’últim intent “desesperat” de “sostenir la torxa” del procés, que ja està “apagada”.

Vox demana al Suprem vetar l’acte de rebuda

Vox ha demanat al Tribunal Suprem que s’adoptin les mesures oportunes per procedir” a la detenció de Carles Puigdemont “de forma immediata quan es tingui coneixement de la seua presència a Espanya”. També reclama prohibir l’acte de rebuda a l’expresident de la Generalitat.

Felipe González veu difícil justificar el concert

L’expresident del Govern central Felipe González considera que els diputats del PSOE al Congrés no podran defensar a les seues pròpies comunitats un acord per establir un concert fiscal a Catalunya, que suposa “trencar la solidaritat” entre territoris i els llança una advertència: “Jo no ho votaria.” A judici seu, l’acord PSC- ERC és un “regal” a l’independentisme en el moment que són “més febles”.

Insten a la compareixença de Montero pel pacte

El Partit Popular ha registrat la petició de compareixença al Ple del Congrés de la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, perquè expliqui el concert fiscal per a Catalunya pactat entre ERC i PSC, que segons el seu parer trenca la unitat econòmica d’Espanya.