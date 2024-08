Així va aconseguir Puigdemont burlar els Mossos

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un "mur humà" que l’emparava, un barret de palla per camuflar-se i un cotxe a punt amb una cadira de rodes com a dissimulació: així va aconseguir l’expresident català Carles Puigdemont burlar els mossos que van intentar detenir-lo, qui a la fi van entrepussar amb un semàfor en roig que va frenar la persecució. Unes maniobres de distracció planificades al detall, a l’empara del multitudinari acte de "benvinguda" que Junts i les entitats sobiranistes van organitzar per rebre a Puigdemont, van propiciar que l’expresident català esquivés a uns Mossos que mancaven d’informació sobre els seus passos previs i que, com ha reconegut avui divendres el comissari en cap Eduard Sallent, van creure en les seues paraules que assistiria al ple d’investidura, a risc de ser detingut. Aquests són els moments clau d’una fugida que ha posat de nou en perill els Mossos d’Esquadra i ha donat peu a una insòlita andanada del comissari en cap contra l’expresident i el seu entorn.

"Desinformació" de Junts i llacunes en intel·ligència



Els Mossos d’Esquadra no disposaven d’"operació operativa i d’intel·ligència" sobre el parador de Puigdemont ni tenien pistes de com ni quan va tornar a territori espanyol, ha reconegut el propi Sallent. D’aquesta forma, no ha pogut confirmar si l’expresident portava a Catalunya des de dimarts, com ha apuntat avui el secretari general de Junts, Jordi Turull. Sense pistes d’intel·ligència, els agents de paisà desplegats a la zona de l’Arc de Triomf on s’havia organitzat el bany de masses de Puigdemont ho van veure en el mateix instant que la resta de ciutadans que seguia l’acte per televisió: "El visualitzem acompanyat d’una massa i autoritats polítiques, la qual cosa no fa oportú ni idoni la intervenció en aquell moment", ha apuntat Sallent.

La policia catalana, a més, es va fiar de Puigdemont i els membres del seu partit, que portaven dies apuntant que l’expresident seria present al Parlament per a la investidura d’Illa, sense que se’ls ocorregués la possibilitat d’una fugida. Una "campanya de desinformació amb elements de confusió", en paraules de Sallent, que ha indignat tant al comissari en cap com al conseller d’Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, per considerar-ho una actitud impròpia de qui va presidir la Generalitat.

Un "mur humà" d’autoritats que van renunciar al seu escolta

Envoltat a tota hora pels seus seguidors, Puigdemont va pujar a l’escenari –el 'backstage' del qual estava protegit per unes tanques amarrades amb brides– i, visiblement nerviós, es va dirigir als seus en un breu discurs de poc més de quatre minuts. Quan va acabar, acomiadant-se amb un equívoc "no sé quan tornarem a veure’ns", va abandonar ràpidament la tarima al costat de Turull i al seu advocat Gonzalo Boye i es va endinsar en la comitiva de càrrecs que avançava cap al Parlament. Una comitiva integrada, entre d’altres, pel president del Parlament, Josep Rull –segona autoritat de Catalunya–, i altres càrrecs electes -entre ells els expresidents Artur Mas i Quim Torra–. Cap d’ells anava acompanyat d’escorta, perquè els que compten amb aquest servei de protecció de Mossos havien renunciat a ell aquell mateix matí.

Els agents de la Comissaria d’Informació, que estaven desplegats a la zona de paisà, van intentar atansar-se a Puigdemont en aquell moment, però "una massa de persones va configurar un mur" que els va barrar el pas, ha detallat Sallent.

Barret i un cotxe amb cadira de rodes

Ocult entre la massa que el protegia, Puigdemont va aprofitar llavors per ficar-se en una carpa pròxima muntada amb motiu de l’acte, on tant ell com Turull es van col·locar un barret de palla, idèntic al que utilitzaven els membres de l’organització de l’acte. Des d’allà, es van moure amb rapidesa fins un turisme de color blanc –propietat d’un mosso d’esquadra, ja detingut– que portava una cadira de rodes sobre el seient del copilot, visible des de fora, amb el que podia passar per un cotxe de discapacitat amb permís per estacionar en una zona privilegiada.

Una fugida "no rectilínia" i un semàfor en roig

El cotxe que portava a Puigdemont, un Profunda de color blanc, va emprendre la fugida a tota velocitat en direcció a l’Estació del Nord de Barcelona i, posteriorment, va descendir pels carrers Nàpols i Sardenya, envoltant el parc de la Ciutadella que allotja el Parlament.

En aquest trajecte va ser perseguit pels Mossos d’Esquadra amb una conducció "no rectilínia" que va fer pensar els comandaments policials que planejava entrar per una altra de les portes del recinte de la Ciutadella per accedir al Parlament. No va ser així. El turisme de Puigdemont va girar pel passeig Circumval.lació, encara amb el cotxe dels Mossos darrere, però un semàfor en roig va barrar el pas al vehicle policial i va donar a l’expresident de la Generalitat uns minuts d’avantatge que van ser claus per assegurar-se la fugida, en una zona propera a les rondes que permeten creuar Barcelona a tota velocitat.