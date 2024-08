Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Verificat per Creat: Actualitzat:

La jornada es despertava ahir a Barcelona sota un sol rogenc més propi del vespre. L’Arc de Triomf, ubicat al passeig Lluís Companys, començava a rebre visitants inusuals en un mes d’agost. A partir de les 6.00 h, arribaven els més matiners i a les 7.30 h, un grup nombrós de simpatitzants envoltava el perímetre de l’emblemàtic monument. I és que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s’havia compromès a tornar a Catalunya per primera vegada en gairebé set anys d’exili. Ho va voler fer en gran: amb una rebuda institucional, precisament, el dia en què hi havia prevista la investidura al Parlament a Salvador Illa com a president de la Generalitat –amb els vots del PSC, ERC i comuns–.

La incertesa regnava a la capital catalana, ja que el jutge Pablo Llarena mantenia –i encara manté– l’ordre de detenció a Puigdemont, després de negar-se a aplicar-li l’amnistia per delictes de malversació. Uns 2.500 fidels seguidors, segons els Mossos d’Esquadra, es preguntaven: Què passarà quan arribi? El deixaran parlar? Permetran que entri al Parlament? L’arrestaran just després de la investidura?Per una altra banda, centenars d’agents de Mossos blindaven el parc de la Ciutadella, on es troba la cambra catalana. La presència policial era similar a la d’un partit de futbol de màxim risc. Mitjans de comunicació de tot Catalunya, de la resta de l’Estat i internacionals van acudir també a la cobertura de la cita.Faltaven uns minuts per a les 9.00 h i la tensió i l’expectació eren màximes. Part dels assistents van entonar els primers versos d’Els segadors i crits de “Puigdemont president”. “Molt bon dia, estimats compatriotes!” van ser les primeres paraules que va pronunciar el líder de Junts al sortir a l’escenari entre aplaudiments i ovacions. “He vingut per recordar-los que encara som aquí”, va afirmar en el seu breu discurs, en el qual va criticar “la repressió” de l’Estat i la justícia espanyoles. La seua veu retrunyia per tot el passeig: “No sé quan ens tornarem a veure, però passi el que passi, [...] que puguem tornar a cridar, junts i ben fort: Visca Catalunya lliure!”, va exclamar. Immediatament després, va desaparèixer darrere de l’escenari.Amb l’esperança d’acompanyar l’expresident fins al Parlament, els assistents van obrir un passadís al llarg del passeig Lluís Companys, per on van desfilar diferents personalitats de Junts per Catalunya, com Artur Mas, Laura Borràs, Xavier Trias o la lleidatana Violant Cervera, que va assegurar que “és emocionant veure tanta gent aquí reunida donant suport al president”, i va afegir: “Esperem que pugui accedir al Parlament i que la institució pugui funcionar amb normalitat.” Tanmateix, el protagonista de la jornada ja no hi era. “No és aquí, no és aquí!”, cridaven uns seguidors que esperaven saludar-lo. Puigdemont no va arribar a entrar a la cambra i els Mossos van activar una operació de recerca. A les 10.00 hores, tal com estava previst, va començar el ple d’investidura d’Illa. A la porta principal s’havien reunit simpatitzants de Vox i opositors a l’amnistia, malgrat que es tractava d’un grup considerablement menys nombrós.La resta de la jornada ja sabeu com va acabar: Carles Puigdemont segueix desaparegut i Salvador Illa va ser proclamat 133è president de la Generalitat de Catalunya.