Illa insta a aplicar la llei d'amnistia i prioritza pactes amb ERC i comuns

El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, va reclamar l’aplicació “àgil, ràpida i sense subterfugis” de la llei d’amnistia en el seu discurs d’investidura. Va demanar el “restabliment íntegre de la totalitat dels drets polítics de tots els ciutadans de Catalunya” i que el poder judicial “respecti l’esfera de decisió del poder legislatiu, que ha fet patent de forma clara, explícita i inequívoca la voluntat de normalització plena a Catalunya”. “Catalunya ha de mirar endavant. Catalunya no pot perdre el temps. Catalunya ha de comptar amb tothom”, va dir. Va defensar que el seu Govern es basarà en dos grans principis, el primer dels quals serà “unir la Catalunya dels 8 milions de persones”. “Ha arribat l’hora que tots i cadascun dels catalans i les catalanes ens tornem a sentir part de la mateixa Catalunya”, va dir sobre el segon gran principi, que és posar les polítiques públiques al centre del treball polític.

La seua voluntat és que el Govern faci la “tercera gran transformació de Catalunya”, després del desplegament de les institucions catalanes dels executius de Jordi Pujol i la protagonitzada pels liderats per Pasqual Maragall i José Montilla, va dir. Va destacar que per a això necessitarà arribar a acords amb altres grups, i que ERC i comuns seran els seus socis preferents, tot i que va recordar que els pactes amb aquests grups són d’investidura i no de legislatura, uns acords que es va comprometre a complir.També es va obrir a Junts, PP i CUP per assolir acords però va descartar fer-ho amb Vox i Aliança Catalana: “Dialogarem amb tothom, excepte amb els que professen discursos d’odi.”Va detallar aquesta transformació es basa en tres eixos i cinc prioritats i que els eixos són millorar el finançament de Catalunya, millorar els serveis públics i impulsar una industrialització verda. Entre les prioritats va destacar la climàtica, aprofundir en la cohesió de la societat catalana perquè sigui més integradora, per la qual cosa es va comprometre a garantir treball, habitatge i seguretat. Va apostar per “decisions valentes” per guanyar pes econòmic i reformar les infraestructures de transport. Es va comprometre també a modernitzar l’administració pública per guanyar capacitats tecnològiques i atreure talent.