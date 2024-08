En llibertat el segon mosso detingut per presumptament ajudar Puigdemont a fugir

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El segon mosso detingut dijous en el marc del dispositiu policial per localitzar l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha quedat en llibertat aquest divendres, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

El mosso, que va passar aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Granollers (Barcelona), ha quedat en llibertat sense mesures cautelars perquè la Fiscalia no les ha sol·licitat. La magistrada s’ha inhibit a Barcelona, pel lloc en el qual es van produir els fets, i s’ha obert una causa per encobriment.

També va quedar a llibertat dijous a la tarda l’altre agent dels Mossos d’Esquadra detingut, presumptament vinculat al cotxe en el qual va fugir Puigdemont, encara que no es va admetre l’'habeas corpus’ sol·licitat per la defensa. En cas que finalment s’obri una causa judicial, serà citarà com a investigat, però les mateixes fonts van informar que en practicar-se totes les diligències ja no era necessari que el mosso continués detingut.