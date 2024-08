On és Puigdemont?

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va tornar ahir a Barcelona per fer-se un fugaç bany de masses i va tornar a escapolir-se dels Mossos a escassos metres d’un Parlament blindat, en una desaparició que ha posat de nou en dubte els Mossos d’Esquadra. Tal com havia anunciat, Puigdemont va acudir puntualment a les 9 del matí a l’acte que Junts i les entitats sobiranistes havien convocat davant de l’Arc de Triomf per donar una “benvinguda institucional” a l’expresident, 7 anys després, amb motiu de la investidura de Salvador Illa.

Puigdemont va intervenir durant uns minuts, aclamat per prop de 4.000 persones que estaven congregades i pròximes al perímetre policial amb què els Mossos havien envoltat el parc de la Ciutadella. Després de la intervenció, amb totes les mirades i els objectius de les càmeres dels mitjans de comunicació sobre ell, va baixar de l’escenari i es va encaminar al Parlament, acompanyat de membres del partit i envoltat per una massa de seguidors.A l’empara de la multitud, es va escapolir de la comitiva i, en un lateral del passeig, va marxar en un turisme blanc, propietat d’un mosso d’esquadra que va ser detingut hores després per facilitar la fuga de l’expresident. L’agent va quedar en llibertat amb càrrecs ahir a la nit, després que Fiscalia no demanés mesures cautelars. Un segon mosso també va ser arrestat, mentre que la policia catalana va citar el secretari general de Junts, Jordi Turull, per interrogar-lo.Els Mossos van provar d’aturar, sense èxit, el cotxe on viatjava l’expresident, que va aconseguir perdre’s ràpidament pels carrers de Barcelona. Tot malgrat que els Mossos van activar l’operació Gàbia per controlar els vehicles que abandonaven Barcelona i l’àrea metropolitana, un dispositiu que després es va estendre per tot Catalunya i que va provocar cues quilomètriques, sense trobar cap rastre de Puigdemont. El conseller d’Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, i el director general de la Policia, Pere Ferrer, compareixeran avui per donar explicacions sobre el dispositiu fallit. La breu irrupció de Puigdemont a Barcelona sense que fos interceptat per la Policia i la seua ràpida marxa, en un acte televisat en directe i davant d’un desplegament policial de màxims, va provocar una pluja de crítiques al cos policial, històricament atrapat en el xoc partidista. Per la seua part, fonts del Tribunal Suprem van subratllar que el jutge Pablo Llarena va deixar clar en la interlocutòria en la qual va descartar amnistiar-lo que l’ordre de detenció segueix vigent i les forces de seguretat tenen l’obligació de posar-lo a disposició judicial. Ahir a la nit, Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, va assegurar que “se n’ha anat a casa seua” i no s’entregarà mai.

Càrrega amb gas pebre, 22 atesos i dos arrestats

Els Mossos van detenir ahir dos persones i en van denunciar penalment una quinzena més arran dels incidents que es van produir als voltants del Parlament, on se celebrava la investidura de Salvador Illa i després que l’expresident Carles Puigdemont aparegués per pronunciar un discurs.Segons van informar els Mossos d’Esquadra, es van produir en concret incidents remarcables en dos dels accessos al parc de la Ciutadella, on s’ubica el Parlament de Catalunya, situats tots dos al carrer Pujades, quan desenes de manifestants van provar d’accedir a l’interior del recinte.En un d’aquests accessos, els manifestants van intentar fer cedir la línia policial, cosa que va portar les dotacions allà presents dels Mossos d’Esquadra a utilitzar gas pebre per “recuperar l’espai” que estaven ocupant els independentistes.El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va haver d’atendre 22 persones, la majoria per danys lleus al ser dispersades amb gasos lacrimògens per part dels antiavalots.En l’altre dels punts, una porta no habilitada, els manifestants van forçar la cadena i van accedir temporalment a l’interior del parc fins que els agents dels Mossos els van poder desallotjar.

Junts vol explicacions per l’operació Gàbia

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va demanar ahir que el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i el conseller d’Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, donin explicacions sobre l’activació de l’operació Gàbia per detenir Carles Puigdemont.

El PP culpa Sánchez de la falta de vigilància

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va assenyalar el president del Govern central, Pedro Sánchez, com a “responsable últim” del que va passar amb Puigdemont, va denunciar que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) no ha vigilat el líder de Junts perquè el cap de l’Executiu “així ho ha volgut i que, per contra, se li ha posat “una catifa roja amb les sigles del PSOE”. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar que “la gran mentida” sobre la qual “sustenten el Govern a Catalunya caurà” i es va preguntar “quant de dolor més causaran a tota Espanya”.

Silenci del PSOE i del Govern central

Cap membre socialista del Govern central ni del mateix PSOE van reaccionar ahir a la presència a Barcelona de Carles Puigdemont i la seua posterior desaparició.

La premsa destaca el no-arrest de Puigdemont

La premsa internacional es va fer ressò de la reaparició de Puigdemont després que gairebé 7 anys fora d’Espanya i va coincidir a subratllar el fracàs que suposa no haver-lo detingut i el desafiament a l’Estat que suposa el seu retorn.